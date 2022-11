- Najważniejszym i najpilniejszym wysiłkiem jest obecnie to, żeby zapewnić Ukrainie przetrwanie jako państwu suwerennemu i niepodległemu. By to osiągnąć, musimy zmobilizować jak najwięcej środków militarnych, ekonomicznych i finansowych. To właśnie robimy i na tym się skupiamy - zapewnił Stoltenberg.

- Uzgodniliśmy wśród członków NATO podtrzymanie pomocy udzielanej Kijowowi - dodał, podsumowując spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu.

Wcześniej, w Bukareszcie, Stoltenberg mówił, że "Sojusz uznaje aspiracje Ukrainy, ale skupia się obecnie na obronie kraju przed rosyjską agresją".

Komentując przystąpienie do Sojuszu dwóch ostatnich jego członków - Macedonii Północnej i Czarnogóry - zapewnił, że "drzwi do NATO pozostają otwarte i Rosja nie ma w tej kwestii prawa veta". - Rosja nie ma tu głosu i zasada ta dotyczy również Ukrainy - powiedział.