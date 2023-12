Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek nowelizację ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Zapowiedział też, że dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, na początku stycznia złoży projekt ustawy zapewniający finansowanie ze środków publicznych także innych metod leczenia.

Wcześniej tego samego dnia arcybiskup Gądecki zwrócił się do prezydenta z prośbą o odmowę podpisania ustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Abp Gądecki wydał oświadczenie

W specjalnym oświadczeniu arcybiskup Gądecki nazwał metodę in vitro "eksperymentowaniem na człowieku" i zaapelował o "stworzenie narodowego programu prawdziwego leczenia niepłodności".

Komentując decyzję prezydenta abp Gądecki powiedział w TVN24, że "oświadczenie o in vitro zostało przygotowane właśnie w związku z tym, że ludzie mają trudności w zrozumieniu tego problemu". - Dlatego, że nie rozumieją tych kwestii bioetycznych, które są dość skomplikowane - powiedział arcybiskup Gądecki.

Według arcybiskupa Gądeckiego, "zasadniczo każdy rozumuje tak: lepiej mieć dziecko, niż dziecka nie mieć". - O naprotechnologii też nic specjalnie się nie mówi - zaznaczył.

- W podobny sposób problem traktuje pan prezydent, myśląc o tym, że lepiej, żeby były dzieci, niż żeby tych dzieci nie było- ocenił.

Zdaniem arcybiskupa Gądeckiego, "to wskazuje też na niezrozumienie całego problemu, który, niestety, do tej świadomości chrześcijańskiej nie dotarł". - Być może to jest za szybko. Być może potrzeba więcej czasu, żeby wytłumaczyć i tego pozytywnego rezultatu się spodziewać. Praktycznie ta decyzja prezydenta wygląda tak, jakby (to było) pójście za głosem tłumu, bez oglądania się na same kwestie bioetyczne - stwierdził.

Radio Maryja o sukcesie "cywilizacji śmierci"

Jak czytamy z kolei na portalu RadioMaryja.pl, którego właścicielem jest ojciec Tadeusz Rydzyk, "kościół wobec in vitro ma jednoznaczne stanowisko, ale nigdy nie odrzuca dzieci. Sprzeciw jest jednak wobec metody. Sposób przechowywania ludzkich istnień i sama metoda to podeptanie ludzkiej godności, a cel nie uświęca środków Poczęcie nie odbywa się w czasie aktu małżeńskiego, a w laboratorium". W tytule tekstu możemy przeczytać o sukcesie "cywilizacji śmierci".

Autor tekstu dodaje, że prezydent Andrzej Duda nie tylko podpisał projekt ustawy w sprawie finansowania metody in vitro, ale też złożył deklarację dotyczącą złożenia projektu ustawy zapewniającego finansowanie innych metod leczenia bezpłodności ze środków publicznych.

"Wobec wyzwań demograficznych, dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim walczącym z problemem niepłodności, także tym chcącym korzystać z innych metod leczenia, Prezydent zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ich ze środków publicznych" – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Jak zaznacza RadioMaryja.pl, w cytacie kancelarii mowa jest o leczeniu niepłodności, "co trudno połączyć z metodą sztucznego zapłodnienia na szkle. In vitro bowiem nie przywraca płodności, w przeciwieństwie do naprotechnologii" - zaznaczono.