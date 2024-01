W Hadze Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatruje pozew RPA, która oskarżyła Izrael o "ludobójstwo" w Strefie Gazy.

Podczas rozmowy z dziennikarzami premier Izraela oznajmił również, że nie została jeszcze podjęta decyzja o potencjalnym przejęciu przez wojsko izraelskie "Korytarza Filadelfijskiego", 14-kilometrowego pasa ziemi, ciągnącego się wzdłuż granicy Strefy Gazy z Egiptem.

O korytarzu, zwanym również trasą filadelfijską, mawia się, że była to "ziemia, którą Izrael oddał za pokój, lecz z której pokój nie przyszedł". Izrael, który kontrolował trasę na mocy traktatu pokojowego z Egiptem, wycofując się z Gazy w 2005 r. przekazał korytarz Egiptowi i Autonomii Palestyńskiej. Kiedy Hamas przejął władzę w Gazie w 2007 r. Egipt zamknął przejście graniczne w Rafah.

Pod korytarzem zaczęły powstawać tunele przemytnicze. Z jednej strony Hamas przemycał broń i terrorystów, z drugiej zaś cywilni szmuglerzy wwozili towary pożądane w Strefie. Zmagający się z atakami islamistycznych terrorystów Egipt niszczył i zatapiał tunele, by zahamować przepływ terrorystów, którzy atakowali posterunki wojska na Półwyspie Synajskim, ale systematycznie powstawały nowe.

"Uszczelnienie" Strefy Gazy

Izrael chce "uszczelnić" Strefę Gazy aby zapobiec przemytowi broni. Netanjahu powiedział w sobotę, że władze rozważają, w jaki sposób rozwiązać kwestię korytarza, "ale żadna decyzja nie została podjęta, z wyjątkiem jednej: należy go zablokować".

Nie możemy zakończyć wojny bez zapieczętowania tego wyłomu - podkreślił premier, dodając, że jeżeli nie zostanie to zrobione, to okaże się, że Hamas został wyeliminowany, a Gaza zdemilitaryzowana tylko po to, by broń napłynęła z powrotem przez lukę na południowej granicy.

Amerykańska gazeta "Wall Street Journal" prognozuje, że najprawdopodobniej dojdzie do usunięcia Hamasu z kluczowego przejścia granicznego i rozmieszczenie w rejonie korytarza żołnierzy Sił Obronnych Izraela.

Nie ma szans, abyśmy pozwolili, aby to przejście działało tak jak wcześniej - powiedział "WSJ" Michael Milshtein, były szef Departamentu ds. Palestyńczyków w izraelskim wywiadzie wojskowym.