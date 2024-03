Kleszcze - choć są małe, stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia zwierząt domowych. Ich aktywność wzrasta zwłaszcza od wiosny do jesieni, a tereny z wysoką trawą i wilgotne środowiska to ich ulubione miejsca. Ciepłe zimy pozwalają im przetrwać i mnożyć się, co skutkuje rosnącą liczbą ataków, nawet w miejskich parkach.

Taka właśnie była tegoroczna zima, a to oznacza, że właściciele zwierząt powinni zdecydowanie zwiększyć swoją czujność.

Choroby przenoszone przez kleszcze

Kleszcze mogą przenosić niebezpieczne dla ludzi i zwierząt choroby, takie jak borelioza, która atakuje układ nerwowy. U psów i kotów może to objawiać się problemami z poruszaniem się, apatią, czy zaburzeniami nerwowymi.

Ale to nie wszystko - kleszcze są również źródłem innych chorób jak babeszjoza, anaplazmoza, czy erlichioza, które mogą uszkadzać narządy wewnętrzne i wpływać na układ krążenia.

Metody na kleszcze

Aby chronić nasze zwierzęta przed kleszczami, dostępne są różne skuteczne metody, w tym preparaty przeciwpasożytnicze, obroże przeciwkleszczowe oraz szczepienia przeciw niektórym chorobom przenoszonym przez te pasożyty.

Regularne kontrolowanie zwierząt po spacerach, szczególnie w miejscach, gdzie kleszcze występują często, jest równie ważne. Dodatkowo, specjalne szampony i spraye mogą zapewnić dodatkową ochronę przed tymi pasożytami.

Jak chronić psa przed kleszczami?

Dokładne sprawdzanie sierści zwierząt po każdym spacerze, zwłaszcza w okolicach uszu, pachwin i pod pachami, jest kluczowe w zapobieganiu zakażeniom kleszczowymi. W przypadku znalezienia kleszcza, należy go szybko i bezpiecznie usunąć, używając odpowiednich narzędzi.

Regularne kontrole i procedury usuwania kleszczy mogą być stresujące dla zwierzęcia, dlatego właściciele powinni postępować delikatnie i nagradzać zwierzęta za cierpliwość.

Tylko dzięki wspólnym wysiłkom weterynarzy, właścicieli zwierząt i całej społeczności możemy efektywnie chronić nasze zwierzęta przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze.