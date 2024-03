Spółka PKP S.A. poinformowała o marcowej korekcie rozkładu jazdy. Zmiana wejdzie w życie w niedzielę, 10 marca i będzie aktualna aż do 8 czerwca. Korekta dotyczy wszystkich przewoźników.

Planowane nowe połączenia mają maksymalnie wykorzystać możliwości linii kolejowych.

Rozkład jazdy PKP. Pojedziemy szybciej

PKP informuje, że od 10 marca skróci się czas przejazdu z Warszawy do Zakopanego. Podróż potrwa 4 godz. 44 min. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godz. 17 min, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godz. 14 min. To efekt prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na tzw. kolejowej zakopiance.

"Od marcowej korekty większość połączeń pomiędzy największymi miastami w kraju nadal będzie miała atrakcyjne czasy przejazdów. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godz. 52 min, z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 29 min, z Warszawy do Poznania w 2 godz. 29 min, z Lublina do Warszawy w 1 godz. 45 min, a z Bydgoszczy do Warszawy w 2 godz. 56 min" – informuje spółka.

Rozkład jazdy PKP. Pomoc dla pasażerów

Spółka zaleca, by pasażerowie planujący podróż sprawdzili rozkład jazdy. Będzie on dostępny na stacjach i przystankach, w internecie na stronach: portalpasażera.pl, rozklad-pkp.pl i untercity.pl, w aplikacjach Portal Pasażera i Rozkład PKP oraz na tablicach i infokioskach na stacjach.

Dodatkowo na dworcach będą też informatorzy mobilni, którzy pomogą ustalić wygodne przesiadki czy znaleźć odpowiedni peron.

Nowy rozkład będzie obowiązywać od północy w nocy z soboty na niedzielę.