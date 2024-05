Chcesz wypłacić w oddziale więcej - najpierw wycofaj zastrzeżenie PESEL.

Komunikat PKO BP: zastrzegłeś PESEL, musimy ograniczyć Twoje wypłaty z konta

Od 1 czerwca 2024 r. PKO BP (i każdy inny bank) sprawdza, czy Twój numer PESEL nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numeru PESEL.

Których produktów i usług dotyczy obowiązkowa weryfikacja numeru PESEL?

Sprawdzimy, czy nie masz zastrzeżonego numeru PESEL, m.in. zanim:

otworzymy Ci konto

pożyczymy Ci pieniądze

udostępnimy Ci bankowość elektroniczną

wypłacimy Ci w naszej placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Nie załatwisz tych spraw, jeśli Twój numer PESEL będzie zastrzeżony. Zastrzeżenie możesz w każdej chwili cofnąć. Dla pozostałych produktów i usług nic się nie zmienia.

Bank przypomina zasady zastrzegania PESELu

Co daje zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL to ochrona przed jego wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.



Jak możesz zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

Zrobisz to w aplikacji mObywatel 2.0 lub w serwisie mObywatel oraz w urzędzie gminy.

