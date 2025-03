Środa Popielcowa to dzień, który symbolizuje początek Wielkiego Postu w Kościele katolickim. W tym roku wypada on 5 marca. W tym dniu wierni odwiedzają świątynie, aby w czasie mszy świętej kapłan posypał ich głowy popiołem. Czy trzeba iść do kościoła w Środę Popielcową? Czy opuszczenie mszy świętej w Środę Popielcową to grzech? Wyjaśniamy.