Kiedy Środa Popielcowa 2025?

Środa Popielcowa, inaczej Popielec, to dzień, w którym rozpoczyna się Wielki Post, który trwa 40 dni. Post to czas refleksji i zadumy, a przede wszystkim przygotowania do najważniejszego święta w Kościele katolickim, czyli Wielkanocy. W 2025 roku Środa Popielcowa wypada 5 marca. Poprzedzają się ostatki, czyli pożegnanie z karnawałem, czasem zabaw i bali.

Post ścisły w Środę Popielcową

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że tego dnia wierni powinni powstrzymać się od jedzenia mięsa. Uznaje się, że dobrze jest zjeść jeden pełny posiłek i dwa mniejsze, wszystkie bezmięsne. Post obowiązuje wszystkich dorosłych wiernych od 18. do 60. roku życia. Z obowiązku poszczenia w Środę Popielcową zwolnione są dzieci, młodzież oraz osoby, które mają problemy ze zdrowiem.

Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła?

Środa Popielcowa to tzw. święto nakazowe. Oznacza to, że tego dnia wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Jednak wielu z nich udaje się na liturgię, żeby wziąć udział w tradycyjnym posypaniu głowy popiołem.

Dlaczego w Środę Popielcową posypujemy głowę popiołem?

W Środę Popielcową posypuje się głowę popiołem. Robią to duchowni w czasie mszy świętej, wypowiadając słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Ta tradycja symbolizuje pokorę, przypomina o nieuchronnym przemijaniu i nawołuje do nawrócenia przez Wielkanocą.

Kiedy zaczyna się Wielki Post 2025?

Wielki Post 2025 rozpoczyna się w Środę Popielcową, czyli 5 marca. To koniec okresu karnawału, czy czasu hucznych zabaw i bali, który rozpoczyna się wraz z nowym rokiem. Popielec poprzedzają ostatki, które w 2025 roku wypadają 4 marca. Wielki Post potrwa aż do Wielkanocy 2025, czyli do 20 kwietnia.