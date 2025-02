Ostatki 2025. Kiedy wypada tłusty czwartek?

Tłusty czwartek wypada w ostatni czwartek karnawału przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Karnawał tradycyjnie rozpoczyna się w poniedziałek, 6 stycznia, w święto Trzech Króli. Święto pączków i faworków, to ostatni moment, by nacieszyć się pysznościami przed tradycyjnym okresem poszczenia. Dzień łasuchów zawsze obchodzi się na 52 dni przed Wielkanocą. W 2025 roku tłusty czwartek wypada 27 lutego. To wyjątkowo późno.

Reklama

Ostatki 2025. Kiedy wypada koniec karnawału?

Ostatki zwiastują koniec karnawału, czyli czasu zabawy, balów maskowych, parad i ucztowania. W 2025 roku ostatki wypadają 4 marca, to zapowiedź zbliżającego się Wielkiego Postu, który w religii chrześcijańskiej jest okresem przygotowania do największego święta, czyli Wielkanocy. Ostatki kończy Środa Popielcowa, która w 2025 roku wypada 5 marca. Tym samym rozpoczyna się okres poszczenia, który choć coraz rzadkiej praktykowany, nadal pozostaje tradycją związaną ze świętami wielkanocnymi.

Ostatki 2025. Kiedy zaczyna się Wielki Post?

Wielki Post to w tradycji chrześcijańskiej czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt, czyli Wielkanocy. Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową, przypadającą 46 dni przed Niedzielą Wielkanocną. Do okresu postu nie wlicza się przypadających w tym okresie 6 niedziel. Wielki Post 2025 rozpoczyna się 5 marca.