Tłusty Czwartek to jedno z najsłodszych i najbardziej wyczekiwanych świąt w Polsce. To dzień, w którym tradycja usprawiedliwia objadanie się pączkami i faworkami, a cukiernie przeżywają prawdziwe oblężenie. Zgodnie z tradycją, im więcej pączków zjemy tego dnia, tym lepszy będzie dla nas cały rok. Ale skąd wzięło się to święto, dlaczego akurat pączki i ile w tym roku trzeba za nie zapłacić?

Tłusty Czwartek 2025. Kiedy wypada?

W 2025 roku Tłusty Czwartek przypada na 27 lutego. Święto to obchodzone jest zawsze w ostatni czwartek przed Wielkim Postem i stanowi symboliczne pożegnanie z czasem obfitych uczt i przygotowanie do nadchodzącego postu. Historia Tłustego Czwartku sięga jeszcze czasów pogańskich, kiedy to świętowano nadejście wiosny, spożywając tłuste potrawy i zapijając je winem. Dopiero później w Polsce pojawiła się tradycja jedzenia słodkich pączków nadziewanych różą, marmoladą czy budyniem.

Reklama

Reklama

W tym roku ceny pączków mogą zaskoczyć, ponieważ rosną koszty surowców i energii. Jak kształtują się ceny w najpopularniejszych cukierniach? Gdzie można kupić najdroższego, a gdzie najtańszego pączka? Sprawdzamy szczegóły.

Ceny pączków w warszawskich cukierniach

W tym roku ceny pączków w Warszawie są zróżnicowane i zależą od miejsca zakupu oraz użytych składników. Oto przegląd cen w wybranych cukierniach:

"Słodki Słony": 22 zł za pączka z nadzieniem malinowym lub różanym.

22 zł za pączka z nadzieniem malinowym lub różanym. Cukiernia "U Fukiera" : 19 zł za sztukę.

: 19 zł za sztukę. Manufaktura Pączków : 8 zł za klasycznego pączka; 10 zł za wersję z pistacją.

: 8 zł za klasycznego pączka; 10 zł za wersję z pistacją. Gorąca Pączkarnia : 7,5 zł za pączka z nadzieniem czekoladowym, różanym czy wiśniowym.

: 7,5 zł za pączka z nadzieniem czekoladowym, różanym czy wiśniowym. Cukiernia Pawłowicz : 7 zł za sztukę.

: 7 zł za sztukę. Cukiernia Kowalscy : 6 zł za pączka z powidłami śliwkowymi.

: 6 zł za pączka z powidłami śliwkowymi. Pączkarnia z Tradycją M.M. Wolińskich : 6,5 zł za pączka z różnymi nadzieniami.

: 6,5 zł za pączka z różnymi nadzieniami. Pracownia "Zagoździński": 5 zł za sztukę.

Dla osób poszukujących tańszych alternatyw, supermarkety i dyskonty oferują pączki w cenach nieprzekraczających 3 zł za sztukę. W okolicach Tłustego Czwartku wiele sieci wprowadza promocje, gdzie przy zakupie wielopaków cena jednego pączka może wynieść poniżej 1 zł.

Tradycje Tłustego Czwartku

Tłusty Czwartek to święto ruchome. Jest to dzień, w którym tradycyjnie spożywa się pączki oraz faworki, zwane również chrustami. Zgodnie z przesądem, niezjedzenie choćby jednego pączka tego dnia może przynieść pecha w nadchodzącym roku.

Warto pamiętać, że ceny pączków mogą się różnić w zależności od regionu i renomy cukierni. Niezależnie od wyboru miejsca zakupu, Tłusty Czwartek to doskonała okazja, by cieszyć się tradycyjnymi słodkościami i celebrować polskie zwyczaje.