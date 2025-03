Środa Popielcowa 2025. Obowiązuje ścisły post

Środa Popielcowa, inaczej Popielec, to jeden z najważniejszych dni w Kościele katolickim. Tego dnia rozpoczyna się Wielki Post, który jest czasem przygotowania do Wielkanocy. Wielki Post potrwa aż do Wielkanocy 2025, czyli do 20 kwietnia. W 2025 roku Środa Popielcowa wypada 5 marca. Tego dnia wiernych obowiązuje ścisły post (połączenie postu ilościowego i jakościowego).

W Środę Popielcową tradycyjnie posypuje się głowę popiołem. Dokonują tego duchowni w czasie liturgii, wypowiadając słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". Ma to symbolizować pokorę, przypomnienie o przemijaniu oraz potrzebnie nawrócenia przed Wielkanocą.

Ścisły post w Środę Popielcową. Co można, a czego nie można jeść?

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post (jakościowy i ilościowy).Oznacza to, że w Popielec można zjeść trzy posiłki dziennie, w tym jeden do syta, a dwa pozostałe - niepełne. Tego dnia należy powstrzymać się od spożywania mięsa.

Kogo obowiązuje ścisły post, a kto może od niego odstąpić?

Ścisły post obowiązuje w Środę Popielcową wszystkich wiernych od 18. do 60. roku życia. Osoby powyżej 14. roku życia powinny powstrzymać się przed spożywaniem produktów mięsnych.