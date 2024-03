W Wielki Piątek - dniu upamiętniającym śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu w żadnym kościele w Polsce nie będzie odprawiana msza święta, gromadzimy się na Liturgii Męki Pańskiej. O tym dniu, w rozmowie z portalem Dziennik.pl, opowiedział ks. Jarosław Stefaniak.

W Wielki Piątek w kościołach nie ma mszy

Wielkanoc w tym roku przypada na 31 dzień marca. Poprzedza ją szczególny czas, czyli Wielki Post. Wielu katolików pamięta o tym, że w Wielki Piątek oraz Środę Popielcową obowiązuje ścisły post.

Jak przypomina ks. Jarosław Stefaniak, proboszcz w kościele Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie, Wielki Piątek jest wyjątkowy nie tylko ze względu na ścisły post, ale także dlatego, że jest to jedyny dzień w roku, w którym nie ma mszy świętej.

Wielki Piątek. "Skupiamy się tylko na krzyżu"

Ks. Jarosław Stefaniak wyjaśnia w rozmowie dla Dziennik.pl, że w Wielki Piątek wiernym pojawia się widok krzyża. Dalej duchowny podkreśla, że czasie Wielkie Postu, dokładnie od piątej niedzieli, w kościołach zasłanianie są krzyże.

Krzyż znika, to jakby post dla naszych oczu. Kiedy po uroczystym wniesieniu go do świątyni i trzykrotnym śpiewie "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata" wierni odpowiedzą "Pójdźmy z pokłonem" - celebrans odsłania krzyż i wtedy pojawia się w liturgii z nową mocą i pięknem. Następnie zaczyna się adoracja krzyża poprzez ucałowanie, dla wielkopiątkowej liturgii nie ma ważniejszego symbolu - wyjaśnia rozmówca Dziennik.pl.

Proboszcz parafii w Tykocinie podkreśla raz jeszcze, że jest to jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Celebruje ją tylko papież w Watykanie. My skupiamy się tylko na krzyżu - dodaje rozmówca Dziennik.pl.

