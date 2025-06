Najniższa temperatura w rejonie Zatoki Gdańskiej

W sobotę po południu zapowiada się bardzo ładna pogoda, z zachmurzeniem małym, a na wschodzie okresami umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na wschodzie do 27 st. C na zachodzie kraju.

Reklama

Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu - tam termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Najniższa temperatura jest przewidywana w rejonie Zatoki Gdańskiej - 17 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wschodzie może być chwilami porywisty, wiejący przeważnie z kierunków północnych.

Jest szansa na "piękną gwiaździstą noc"

W nocy z soboty na niedzielę w całym kraju zachmurzenie będzie małe lub będzie nawet bezchmurnie, jest szansa na "piękną gwiaździstą noc" - powiedział synoptyk IMGW. Temperatura minimalna wyniesie od 9 st. C do 12 st. C na wschodzie i od 13 st. C do 15 st. C na zachodzie regionu. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat, tam temperatura minimalna wyniesie 6 st. C, w obniżeniach Karpat możliwe są również spadki temperatury do 3 st. C. Lokalnie w kotlinach górskich mogą się pojawić silne zamglenia. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni, tylko na krańcach wschodnich będzie wiał przeważnie z kierunków północnych.

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed upałami

Reklama

W niedzielę również zapowiada się ładna pogoda. Rano zachmurzenie małe lub nawet niebo bezchmurne. Dopiero po południu nastąpi wzrost zachmurzenia od zachodu - do umiarkowanego, a miejscami dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C do 23 st. C na wschodzie i południu Polski, około 25 st. C w centrum i od 31 st. C do 33 st. C na zachodzie.

W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla niemalże całego woj. lubuskiego, zachodniej części województwa zachodnio-pomorskiego oraz dolnośląskiego. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godz. 12 do godz. 21.

Deszcz, burze i grad

Wieczorem na krańcach zachodnich pojawią się przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem, wysokość opadów podczas burz może wynieść do 10 mm. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany i będzie wiał z południa oraz południowego wschodu, a na krańcach wschodnich - z kierunków północnych. Podczas burz możliwe są porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na zachodzie będą występowały przelotne opady deszczu. Możliwe są burze lokalnie z gradem - zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce oraz na Śląsku. Mogą także wystąpić silniejsze porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie intensywne opady przekraczające 30 mm. Natomiast we wschodniej części kraju noc będzie pogodna. Termometry pokażą od 9 st. C na krańcach południowo-wschodnich i na Podhalu, od 11 st. C do 13 st. C w centrum oraz około 15 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem miejscami dość silny. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km/h.