W końcu prawdziwie letnia aura! Prognoza pogody na sobotę 14 czerwca 2025 roku

W najbliższym czasie na pogodę w Polsce będą miały wpływ dwa główne układy baryczne: stabilny wyż Xara z południowej Skandynawii oraz przemieszczający się ze wschodniej Europy niż Wammes. Większość kraju wciąż będzie pod wpływem chłodnego, polarnego powietrza, jednak na zachodzie zacznie docierać do nas cieplejsze powietrze z południa kontynentu. Ta mieszanka oznacza, że zachód Polski będzie cieszyć się większą ilością słońca i wyższymi temperaturami, podczas gdy wschodnia część kraju pozostanie pod wpływem większego zachmurzenia.

Jaka temperatura w sobotę, 14 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W sobotę, 14 czerwca 2025 roku, możemy spodziewać się słonecznej i pogodnej aury w całym kraju. Dominować będzie niewielkie zachmurzenie, choć na wschodzie miejscami może być ono umiarkowane. Temperatury w ciągu dnia wyniosą od 21 do 22 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 22 do 23 stopni Celsjusza w centrum, po 24 do 26 stopni Celsjusza na zachodzie.

Prognoza pogody. Czy będzie padało w sobotę, 14 czerwca 2025 roku?

W sobotę po południu, na krańcach południowo-wschodnich, możliwe są przelotne, słabe opady deszczu.

Prognoza pogody na sobotę, 14 czerwca 2025 roku. Czy będzie wiało?

14 czerwca 2025 roku wiatr będzie na ogół słaby, okresami umiarkowany – na wschodzie powieje z północy, natomiast na zachodzie ze wschodu i południowego wschodu.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy z soboty (14 czerwca) na niedzielę (15 czerwca) niebo pozostanie pogodne lub bezchmurne. Temperatura wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza na wschodzie do 13 do 14 stopni Celsjusza na zachodzie, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat spadnie do około 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Jedynie na krańcach wschodnich powieje z północy.