Prognoza pogody. Czy będzie padało w piątek, 13 czerwca 2025 roku?

Piątek, 13 czerwca 2025 roku, przyniesie zmienną pogodę w Polsce. Na zachodzie kraju dominować będzie słońce i będzie to raczej pogodny dzień. Natomiast we wschodniej części Polski spodziewane są większe zachmurzenia, a lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu.

Jaka temperatura w piątek, 13 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

Temperatury w ciągu dnia będą zróżnicowane: od 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez około 19-21 stopni Celsjusza w centrum, aż do 24 stopni Celsjusza na południowym i północno-zachodnim krańcu kraju. Chłodniej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich, gdzie termometry wskażą od 14 do 18 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na piątek, 13 czerwca 2025 roku. Czy będzie wiało?

W piątek wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północnych i północno-wschodnich. Jednak we wschodnich regionach może okresowo osiągać silniejsze porywy – do 70 km/h w Bieszczadach i do 60 km/h w Tatrach.

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku (13 czerwca) na sobotę (14 czerwca) pogoda nie ulegnie większym zmianom. Będzie pogodnie, choć miejscami, zwłaszcza na południu, mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do około 700 metrów. Temperatura w nocy wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez około 10 stopni Celsjusza w centrum, do 13 stopni Celsjusza na krańcach północno-zachodnich. W górach i na obszarach podgórnych będzie najchłodniej – od 4 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby: na wschodzie z kierunków północnych, a na zachodzie z kierunków wschodnich.