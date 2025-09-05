Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny funduje stypendia twórcze na realizację projektów artystycznych, które mają na celu wspieranie rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków potrwa do 3 października 2025 r. do godziny 16:00.

Dla kogo przeznaczone są stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kierowane są do osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze sztuki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Mogą je otrzymać twórcy realizujący projekty artystyczne, a także osoby zajmujące się popularyzacją kultury czy opieką nad zabytkami. Wsparcie przyznawane jest na realizację konkretnych przedsięwzięć i obejmuje dwie główne kategorie. Pierwsza z nich to stypendia twórcze, obejmujące takie dziedziny, jak:

literatura,

sztuki wizualne,

muzyka,

taniec,

teatr,

film,

opieka nad zabytkami,

twórczość ludowa.

Druga kategoria to stypendia związane z upowszechnianiem kultury, które wspierają działania w obszarze animacji i edukacji kulturalnej oraz zarządzania kulturą i rozwoju kadr kultury.

Kto nie może ubiegać się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

O stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mogą ubiegać się wszystkie osoby. Wyłączeni z możliwości złożenia wniosku są m.in. uczniowie oraz studenci poniżej 35. roku życia, niezależnie od kierunku i trybu studiów, a także osoby kształcące się na uczelniach zagranicznych na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich czy jednolitych magisterskich, o ile nie ukończyły 35 lat. Ponadto wniosek nie może być złożony przez osoby, które w momencie konkursu realizują już projekt finansowany z budżetu państwa przez Ministra, lub które rozliczyły takie stypendium w ciągu ostatnich 2 lat. Wykluczeni są również ci, którzy zostali zobowiązani do zwrotu stypendium z powodu niewywiązania się z umowy aż do 3 lat od wezwania do zwrotu bądź spłaty ostatniej raty. Dodatkowo, o wsparcie nie mogą ubiegać się osoby zatrudnione w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na jak długo można otrzymać stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego można otrzymać na różne okresy w zależności od charakteru i zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Wnioskodawcy mają możliwość ubiegania się o stypendium roczne, obejmujące czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r., lub o półroczne, które może przypadać na pierwsze półrocze (od stycznia do czerwca) bądź drugie półrocze (od lipca do grudnia). Istnieje również opcja uzyskania wsparcia na inny okres, jednak nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, zawsze mieszczące się w przedziale od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.

Jaka jest wysokość stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 5000 zł brutto miesięcznie (tj. 4400 zł netto). Osoby, którym zostanie ono udzielone na rok, w ciągu 12 miesięcy otrzymają łącznie 60 000 zł brutto i 52 800 zł netto. W przypadku stypendiów półrocznych całościowo będzie to kwota 30 000 zł brutto i 26 400 zł netto.

Jak złożyć wniosek o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Aby ubiegać się o stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, należy do 3 października br. do godziny 16:00 złożyć wniosek poprzez Elektroniczny Formularz w systemie SOP-stypendia. We wniosku trzeba przedstawić szczegółową koncepcję projektu twórczego lub związanego z upowszechnianiem kultury oraz dołączyć portfolio dokumentujące dotychczasową działalność. Po zakończeniu naboru wnioski są najpierw sprawdzane pod względem formalnym, a następnie oceniane przez Komisję powołaną przez Ministra. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji Komisji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie listy opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa.

Na co nie można przeznaczyć stypendium?

Środki ze stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mogą być przeznaczone na dowolny cel. Obowiązują w tym zakresie określone ograniczenia. Przede wszystkim finansowanie nie obejmuje zakupu sprzętu czy kosztów kształcenia, a także wspierania działalności organizacji. Zgodnie z zasadami stypendium nie można przeznaczyć na: