Odznaka honorowa Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi

Tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi występuje w trzech stopniach, różnicowanych w zależności od płci i ilości oddanej krwi. Aby otrzymać poszczególne stopnie tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, należy spełnić poniższe kryteria:

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:

- kobiety – co najmniej 5 litrów oddanej krwi,

- mężczyźni – co najmniej 6 litrów.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:

- kobiety – co najmniej 10 litrów,

- mężczyźni – co najmniej 12 litrów.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:

- kobiety – minimum 15 litrów,

- mężczyźni – minimum 18 litrów.

Kobiety i mężczyźni, którzy oddali 20 litrów krwi, otrzymują tytuł Honorowego Dawca Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu.

Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mogą skorzystać z wielu przywilejów - od możliwości skorzystania z ulgi podatkowej z tytułu darowizn, przez zniżki na leki, po rabaty w hotelach, sklepach i na stacjach benzynowych. Korzyści mogą się różnić w zależności od posiadanego stopnia.

Jak zostać Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi?

Aby uzyskać tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi należy uzyskać z centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa potwierdzenie o oddaniu określonej ilości krwi lub innych jej składników oraz złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym do Polskiego Czerwonego Krzyża, stowarzyszenia lub klubu honorowych dawców krwi bądź do centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Ulga podatkowa z tytułu darowizn dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Honorowi dawcy krwi, zarówno ci z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, jak i ci, którzy nie mają jeszcze tego wyróżnienia, mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu darowizn na cele krwiodawstwa. Ulga polega na odliczeniu od dochodu (lub przychodu – w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem) wartości odpowiadającej ilości oddanej honorowo krwi lub jej składników, przeliczonej według stałej stawki. Obecnie obowiązujący ekwiwalent pieniężny to 130 zł za każdy litr oddanej krwi lub osocza. Oznacza to, że jeśli w ciągu roku podatnik odda np. 4 litry krwi, może odliczyć od dochodu 520 zł. Trzeba jednak pamiętać, że łączna kwota takiego odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu lub przychodu wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym. Podstawę do odliczenia stanowi zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa, potwierdzające ilość oddanej krwi. Ulga ta jest uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy wszystkich honorowych dawców krwi, niezależnie od posiadanego statusu.

Zniżka na leki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje ważny przywilej w postaci dostępu do tańszych, a w wielu przypadkach nawet bezpłatnych leków. Uprawnienie to dotyczy wybranych preparatów, które znajdują się w specjalnym wykazie leków refundowanych. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na recepcie musi znajdować się skrót „ZK”, co oznacza, że jest to świadczeniobiorca z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Zniżki obejmują zarówno leki podstawowe, jak i uzupełniające, a ich lista jest określona w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Zniżki w komunikacji miejskiej dla Honorowych Dawców Krwi

Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać ze zniżek na przejazdy komunikacją miejską, jednak ich zakres i wysokość zależą od decyzji samorządów lokalnych. Przykładowo:

w Warszawie kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej i mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie;

w Krakowie kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej i mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie, natomiast Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia, posiadający status Karty Krakowskiej mogą korzystać z 50-procentowej zniżki;

w Świdnicy Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I-go stopnia mogą korzystać z 50-procentowej zniżki na przejazdy komunikacją miejską;

w Kwidzynie Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi I stopnia przysługuje bilet jednorazowy w cenie 0,20 zł i miesięczny w cenie 7,40 zł;

w Inowrocławiu osoby posiadające legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I i II stopnia lub legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie, natomiast osobom posiadającym legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" III stopnia przysługuje 50-procentowa zniżka.

Zniżki w hotelach, sklepach i punktach usługowych w ramach akcji „Dawcom w Darze”

Akcja „Dawcom w Darze” to ogólnopolska inicjatywa wspierająca ideę honorowego krwiodawstwa, która oferuje różnorodne zniżki. Uczestniczące w niej firmy i instytucje przyznają rabaty od 5 do nawet 50%, honorując legitymację Honorowego Dawcy Krwi jako podstawę do zniżki. Na preferencyjne warunki mogą liczyć krwiodawcy m.in. w schroniskach górskich, hotelach, innych obiektach noclegowych, a także w sklepach turystycznych, punktach gastronomicznych, jednostkach kultury, czy przy zakupie usług turystycznych. Choć pierwotnie akcja była skierowana głównie na promowanie aktywnego stylu życia, z czasem włączyły się do niej także sklepy spożywcze, punkty usługowe i firmy prowadzone przez samych krwiodawców, dzięki czemu zasięg i różnorodność zniżek znacznie się poszerzyły.

Zniżki na paliwo na stacjach ORLEN, BLISKA, MOL i LOTOS dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać ze specjalnych rabatów na paliwo i usługi dostępnych na stacjach MOL, LOTOS, ORLEN i BLISKA. Wysokość rabatów uzależniona jest zarówno od stopnia zasłużenia honorowego dawcy krwi, jak i od rodzaju tankowanego paliwa. Zniżki mogą sięgać nawet 25 groszy na litrze oraz 20% w przypadku usług myjni. Aby móc skorzystać z tej oferty, konieczne jest przesłanie wymaganych danych wraz z kopią legitymacji dawcy.

Zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi na stacjach ORLEN i BLISKA

Produkt Rabat Orlen (gotówka) Rabat Bliska (gotówka) Rabat Bliska (karta) Rabat Bliska (karta) BENZYNA BIO 85 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr EFECTA 95 0,08 zł/ litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr EFECTA DIESEL 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr LPG 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr ON B100 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr ON B20 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr 0,08 zł / litr SUPERPLUS 98 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr VERVA 98 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr VERVA ON 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr 0,12 zł / litr AUTOMATYCZNA 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% ODKURZACZ SAMOOBSŁUGOWY 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% OLEJE SILNIKOWE 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% PŁYNY DO SPRYSKIWACZ 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi na stacjach MOL i LOTOS

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia i II stopnia

Produkt Wartość upustu ON Evo 10 gr. / l. ON Evo Plus 16 gr. / l. Pb95 Evo 10 gr. / l. Pb98 Evo Plus 16 gr. / l. LPG 8 gr. / l. Myjnia automatyczna 15%

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Produkt Wartość upustu ON Evo 12 gr. / l. ON Evo Plus 20 gr. / l. Pb95 Evo 12 gr. / l. Pb98 Evo Plus 20 gr. / l. LPG 10 gr. / l. Myjnia automatyczna 15%

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Produkt Wartość upustu ON Evo 15 gr. / l. ON Evo Plus 25 gr. / l. Pb95 Evo 15 gr. / l. Pb98 Evo Plus 25 gr. / l. LPG 12 gr. / l. Myjnia automatyczna 20%

Świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi mają także prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Oznacza to, że po okazaniu odpowiedniej legitymacji mogą szybciej uzyskać dostęp do ambulatoryjnych świadczeń w placówkach publicznej służby zdrowia, a także skorzystać z usług farmaceutycznych w aptekach bez konieczności długiego oczekiwania. Przywilej ten obejmuje również przyspieszony dostęp do leczenia uzdrowiskowego, np. sanatoriów.

Zwolnienie od pracy dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Dodatkowo, każdy honorowy dawca krwi, nie tylko zasłużony, ma prawo do zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym. Zwolnienie przysługuje także na czas okresowego badania lekarskiego, jeśli nie może ono zostać wykonane poza godzinami pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego zwolnienia na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie centrum krwiodawstwa. Co ważne, za czas nieobecności związanej z oddawaniem krwi pracownik zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia.

Warto jednak pamiętać o kilku zasadach:

obowiązek zwolnienia pracownika spoczywa na pracodawcy,

pracownik powinien wcześniej uprzedzić o planowanej nieobecności,

zwolnienie przysługuje również wtedy, gdy donacja nie doszła do skutku z przyczyn medycznych.

Posiłek regeneracyjny dla Zasłużonych Dawców Krwi

Ponadto, każdemu honorowemu dawcy krwi, niezależnie od posiadanego stopnia zasłużenia, przysługuje posiłek regeneracyjny po każdorazowym oddaniu krwi pełnej lub jej składników. Jego wartość kaloryczna została określona na poziomie 4500 kcal, co w praktyce odpowiada najczęściej 9 tabliczkom czekolady. Posiłek ten ma na celu szybkie uzupełnienie energii po donacji i jest przekazywany bezpośrednio po oddaniu krwi.