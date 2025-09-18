Donald Trump twierdzi, że USA pomagają Polsce tylko wywiadowczo

Donald Trump zapytany, czy USA także prześlą do Polski systemy obrony powietrznej, stwierdził, że USA pomagają wywiadowczo. Zaznaczył jednak, że kiedy mówił o pomocy lotniczej, miał na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny.

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie - wypowiedział się Donald Trump.

Jest to wyjątkowo konfundująca wiadomość, zwłaszcza po ostatniej wizycie Karola Nawrockiego i wszelkiego rodzaju zapewnieniach. Wówczas prezydent USA zapowiedział, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a nawet może pojawić się ich więcej, jeśli nasz kraj będzie tego chciał. Do tego dochodzi także kwestia owej niesprecyzowanej wojny, bo Polska nie bierze udziału w żadnym konflikcie, więc może chodzić tutaj o to, co dzieje się na Ukrainie.

Kraje NATO wspomogą polską przestrzeń powietrzną

Po wydarzeniach z 9 i 10 września 2025 roku NATO zdecydowało się wzmocnić system obrony powietrznej wschodniej flanki sojuszu. Ogłoszona została nawet operacja Wschodnia Straż, która ma skupiać się właśnie tym zadaniu, a szczególnie na terenie Polski.

W ramach tej misji nad bezpieczeństwem polskiego nieba czuwać będą myśliwce Typhoon Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Dołączą one do siły Francji, Niemiec i Danii, aby wzmocnić odstraszanie NATO. Cała operacja ma rozpocząć się w przeciągu najbliższych kilku dni.