Czym jest ingres Wenus do Wagi? W astrologii Wenus w Wadze jest "u siebie" – działa w pełnej mocy. Wspiera miłość, piękno, relacje, sztukę, negocjacje i... luksus. W tym czasie łatwiej:

nawiązywać wartościowe relacje,

zarabiać pieniądze w przyjemny sposób,

poprawić swój wygląd, styl, wizerunek,

odzyskać balans w życiu uczuciowym.

To także czas dobry na randki, decyzje w związkach, inwestycje w siebie i sztukę.

Wenus wchodzi do Wagi. Do 5 znaków zodiaku przyjdą pieniądze i miłość

Te 5 znaków zodiaku skorzysta najmocniej z energii Wenus w Wadze:

Waga – Twoja Wenus, Twój czas

Wchodzisz w czas błysku, atrakcyjności i osobistego magnetyzmu. Ludzie będą Cię zauważać, słuchać, komplementować. W relacjach możesz odbudować coś ważnego lub wejść w nowy związek. Finanse? Możliwa premia, prezent lub szansa na współpracę, która Cię doceni.

Bliźnięta – Miłość przez słowa, pieniądze przez kontakty

Wenus w Wadze wspiera Twój żywioł powietrza, co oznacza flirt, spotkania, rozmowy i... lekkie pieniądze. Możesz przyciągnąć kogoś wyjątkowego albo usłyszeć wiadomość, która przyniesie korzyści. Uwaga na to, co mówisz – teraz Twoje słowa mają moc.

Wodnik – Zyski z relacji, uczucia z zaskoczenia

Dla Ciebie Wenus w Wadze to moment, w którym otwierają się drzwi do czegoś większego. Nowe znajomości, propozycje współpracy, a może uczucie, które rozwinie się z przyjaźni? Jeśli szukasz miłości lub chcesz coś ugrać w pracy – to czas, żeby działać.

Lew – Ktoś Cię zauważy. I to bardzo konkretnie

Twoje światło znów przyciąga uwagę, ale teraz nie chodzi tylko o uznanie – możesz zyskać konkretne korzyści. Ktoś może Ci zaproponować coś wartościowego – zarówno w miłości, jak i w pracy. Dbaj o wygląd i obecność wśród ludzi – Wenus działa przez estetykę i charyzmę.

Byk – Wenus to Twoja planeta – a teraz robi dla Ciebie dobry ruch

Ingres Wenus do Wagi pomaga Ci znaleźć równowagę w codziennym życiu i finansach. To dobry czas na małe luksusy, zdrowe nawyki, poprawę rutyny i relacji w pracy. Możesz też odzyskać coś, co było "stracone" – pieniądze, relację, równowagę. Słuchaj ciała.