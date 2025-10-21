Najtrudniejsze warunki panują w rejonach podgórskich, gdzie porywy mogą osiągać nawet 75 km/h. To dopiero początek bardziej wietrznego okresu, który ma utrzymać się przez kolejne dni.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują w części województw:

dolnośląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Synoptycy prognozują, że wiatr z południa i południowego wschodu może wiać ze średnią prędkością do 40 km/h, w porywach dochodzącą do 75 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do wtorkowego wieczoru, a prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru oceniono na 70 procent.

IMGW wydaje alerty. Trzy województwa pod ostrzałem wiatru

Największe zagrożenie dotyczy rejonów górskich i podgórskich, gdzie występuje zjawisko halnego. IMGW przypomina o zachowaniu ostrożności – silny wiatr może powodować utrudnienia w ruchu drogowym, uszkodzenia drzew i linii energetycznych.

Meteorolodzy zapowiadają, że w kolejnych dniach wiatr jeszcze się nasili. W czwartek i piątek porywy mogą dochodzić nawet do 90 km/h, szczególnie w zachodniej i północnej Polsce oraz w rejonach górskich.

