NATO oczyszcza Bałtyk z min. Nowa misja u wybrzeży Finlandii

Jednostki NATO wchodzące w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 1 (SNMCMG1) będą operować na wodach Zatoki Fińskiej, niedaleko Hanko (ok. 150 km od Turku) i Porkkalanniemi (ok. 45 km od Helsinek), przez blisko dwa tygodnie.

Oczyszczanie Bałtyku z min morskich pochodzących z dawnych konfliktów zbrojnych to doskonałe ćwiczenie dla okrętów grupy NATO. Jednocześnie ta wspólna operacja sojuszników pogłębia wiedzę na temat dróg wodnych oraz znajomość i zarządzanie infrastrukturą krytyczną – powiedział szef operacji morskich fińskiej marynarki wojennej, komandor Marko Laaksonen.

Na dnie Morza Bałtyckiego nadal znajduje się znaczna liczba min morskich z czasów I i II wojny światowej. Według wojska nie stanowią one zagrożenia dla żeglugi morskiej.

Wcześniej w październiku natowska grupa operowała u wybrzeży Estonii. "Usunięto wówczas 21 starych min i ładunków wybuchowych" – poinformował resort obrony Estonii.