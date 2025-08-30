W teleturnieju "Jeden z dziesięciu" uczestnikom pytania zadaje Tadeusz Sznuk. W finale każdego odcinka odpowiada na nie trzech najlepszych. Niektóre są banalne, niektóre nieco podchwytliwe. W tym quizie znajdziecie pytania właśnie z finału ostatniego odcinka. Na ostatnie odpowiedź znają naprawdę nieliczni.

Przejdź do quizu