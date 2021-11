To nadzwyczajne odkrycie - powiedział Ansie w sobotę dyrektor parku archeologicznego w Pompejach Gabriel Zuchtriegel. Wyjaśnił: Niezwykle rzadkie jest to, by historia oddawała nam szczegóły życia najskromniejszych ludzi.

Reklama

Takie znaleziska jego zdaniem czynią z Pompejów “jedyny w swym rodzaju na świecie wzór badań i poszukiwań”.

Odkrycia zmieniają historię

Dyrektor departamentu muzeów w Ministerstwie Kultury Włoch Massimo Osanna podkreślił, że odkrycia archeologiczne “zmieniają historię”. Potwierdza to w jego ocenie odnalezienie pokoju rodziny niewolników, który jest praktycznie nietknięty.

Także on zauważył, że takie miejsca, jak to ukazują prawdziwe życie w mieście, które zostało zniszczone przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku naszej ery.

Pozostałości historii odnoszą się niemal zawsze do elit, mamy wielkie dzieła sztuki, budowle architektoniczne, ale to jest zawsze fragmentaryczne – zauważył Osanna.