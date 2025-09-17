Kosiniak-Kamysz w środę rano w 86. rocznicę agresji ZSRR na Polskę złożył wieniec przed stołecznym pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie.

Kosiniak-Kamysz: "Nóż w plecy" ze strony Rosji

Szef MON przypomniał, że 17 września 1939 r. Wojsko Polskie walczące z niemieckim najeźdźcą doznało ataku "nożem w plecy" ze strony Rosji. Podkreślił, że ważna jest pamięć zarówno o poświęceniu żołnierzy WP, jak również tworzonych później: Armii Krajowej, Batalionach Chłopskich i wszystkich, którzy podejmowali działania zbrojne i sabotażowe.

Kosiniak-Kamysz: Musimy zabezpieczyć ojczyznę

Bez ich ofiary, często krwi, życia, a zawsze wielkiej ofiary cierpienia, nie moglibyśmy dzisiaj żyć w wolnej Polsce (...). Pamięć o przeszłości jest bardzo ważna, jest naszą tożsamością, jest naszą tradycją, ale najważniejsze jest to, co jest przed nami. Musimy zabezpieczyć ojczyznę, żeby nigdy do takich sytuacji jak w 1939 roku nie doszło– podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Polska buduje bezpieczeństwo na trzech filarach

Wicepremier zaznaczył, że dziś Polska buduje swoje bezpieczeństwo na trzech filarach – sile społeczeństwa, sile sojuszy i sile armii, aby zatrzymać płynące ponownie ze wschodu zagrożenie.