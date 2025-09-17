Papież, wyjeżdżając z posiadłości w Castel Gandolfo, odpowiedział na pytania dziennikarzy, którzy pytali go o ostatnie napięcia z Rosją.

Papież Leon XIV: NATO nie zaczęło żadnej wojny

NATO nie zaczęło żadnej wojny. Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń została zaatakowana. To bardzo napięta sytuacja – stwierdziła głowa Kościoła.

Papież Leon XIV: Oczywiście, że jestem zaniepokojony

Oczywiście, że jestem zaniepokojony – dodał Leon XIV, cytowany przez agencję Ansa.

Pierwszy taki przypadek w nowoczesnej historii Polski

W nocy z 9 na 10 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, "był to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. Był to pierwszy przypadek w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował 12 września, że według informacji Kancelarii Prezydenta polską granicę przekroczyło 21 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.