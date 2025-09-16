Generał Kukuła: Nie ufamy Białorusi, chciała zdjąć z siebie odpowiedzialność

W TVP Info gen. Kukuła był pytany o groźbę wojny po tym, gdy w ubiegłym tygodniu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. W nocy z 9 na 10 września polska przestrzeń powietrzna została wówczas wielokrotnie naruszona. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały wtedy zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Generał Kukuła: Groźba wojny się nie oddaliła

Mogę tylko powiedzieć, że po tych zdarzeniach na pewno się nie oddaliła, więc z tego punktu widzenia najważniejsza jest teraz nasza reakcja. Jeśli to będzie strach, to Federacja Rosyjska osiągnęła swoje cele. (…) Nasza podstawowa odpowiedź to dzisiaj spokój, mobilizacja – odpowiedział generał.

Generał Kukuła: Rosja pozostaje nieobliczalna

Pytany, czy Rosja może zaatakować państwo NATO, gen. Kukuła podkreślił, że "Rosja nie jest jeszcze na tyle silna, ale rzeczywiście pozostaje nieobliczalna i nie zmieniła swojego wektora intencji, czyli w dalszym ciągu postrzega nas jako zagrożenie". W dalszym ciągu próbuje nas wciągnąć w swoją strefę wpływów. To oznacza, że gdy nastąpią ku temu dobre okoliczności lub też będzie dostatecznie silna, może rzeczywiście użyć tutaj narzędzi zbrojnych, aby swoje cele polityczne zrealizować – dodał.

Generał Kukuła: Nie atakuje się kogoś, kto się nie boi

Dowódca przekonywał też, że "nie atakuje się kogoś, kto jest przygotowany; nie atakuje się kogoś, kto się nie boi" – mówił.

Odnosząc się do działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa, które w nocy z 9 na 10 września zestrzeliło drony stanowiące zagrożenie, wyjaśnił, że identyfikacja celów odbyła się "wielowarstwowo", z użyciem systemów radarowych i samolotów F-35, dysponujących świetnymi sensorami.

Generał Kukuła: Celem rosyjskich dronów nie był Rzeszów

Gen. Kukuła zdementował też informację, że celem rosyjskich dronów było lotnisko w Rzeszowie. Nie mogę tego potwierdzić (…). W mojej ocenie to nie jest prawdziwe określenie. (…) Celem ich nie był Rzeszów, ani jego okolica – powiedział. Zaznaczył też, że "zdecydowana większość tych dronów była nieuzbrojona", ale "niosły potężny ładunek emocji, który miał rozpalać polską opinię publiczną, podważać zaufanie do sił zbrojnych i nas dzielić".

Generał Kukuła: Nie mamy żadnych wątpliwości, że to był atak Rosji

My dzisiaj w Polsce, jako polscy wojskowi, nie mamy żadnych wątpliwości, że to był atak realizowany z terytorium i przez Federację Rosyjską z wykorzystaniem rosyjskich dronów – podkreślił, pytany o słowa prezydenta USA, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony mogło być wynikiem błędu.

Generał Kukuła: Nie ufamy Białorusi, chciała zdjąć z siebie odpowiedzialność

Pytany o ostrzeżenie z Białorusi, odpowiedział: "my nie ufamy Białorusi", wskazując, że – w jego ocenie – "przede wszystkim sama Białoruś była (…) przerażona skalą tego, co się wydarzyło i próbowała zdjąć z siebie pewien ciężar odpowiedzialności".

Dodał, że Białoruś cały czas eskaluje na granicy lądowej. I w dalszym ciągu ukrywa mordercę polskiego żołnierza, który pozostaje dla nas celem numer jeden – zaznaczył. Podkreślił też, że zabójca sierżanta Mateusza Sitka, który w czerwcu 2024 r. zmarł po tym, jak został ugodzony nożem podczas próby siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez grupę migrantów, jest znany zarówno stronie białoruskiej, jak i polskiej. Zapewniam, że taki dzień kiedyś nadejdzie, że martwy lub żywy stanie przed sprawiedliwością – podkreślił gen. Kukuła.

Generał Kukuła: Żyjemy w świecie między pokojem a wojną

Dowódca, pytany o przygotowanie na atak uzbrojonych dronów, odpowiedział, że "żyjemy dzisiaj w świecie, który jest troszeczkę pomiędzy czasem pokoju a czasem wojny". Im lepiej zademonstrujemy naszą gotowość do walki (…), tym bardziej oddalamy od siebie widmo wybuchu potencjalnej wojny – podsumował.