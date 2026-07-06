Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym

"NATO zastanawia się w jakim tempie może się zmienić, nie ulegając rozpadowi” – napisała gazeta.

Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO

"El Pais” wymienia pięć „otwartych frontów”, które - według dziennika - zagrażają przyszłości Sojuszu:

wrogość prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Europy,

zagrożenie ze strony Rosji,

napięcia między sojusznikami,

konflikt na Bliskim Wschodzie,

a także zagrożenia dotyczące infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa.

W kontekście napięć między sojusznikami hiszpański dziennik wspomniał nie tylko o nienajlepszych relacjach na linii USA-Europa, ale też o nieporozumieniach między europejskimi sojusznikami. Gazeta przypomniała niedawne spotkanie kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim bez udziału innych ważnych krajów europejskich, takich jak Włochy czy Polska.

"Zostało to dość źle odebrane w Rzymie i Warszawie. To naruszenie protokołu zapowiada, że w miarę jak Europa będzie zmuszona przejąć odpowiedzialność za własną obronę, będzie musiała również zdecydować, kto zasiądzie na czele stołu” – napisał hiszpański dziennik.

Według cytowanej przez „El Pais” Katji Bego, badaczki z brytyjskiego think tanku Chatham House, głębsza integracja w dziedzinie obronności na szczeblu europejskim jest nieunikniona, nawet pomimo wielu przeszkód politycznych i praktycznych.

Sojusz przechodzi zasadniczą transformację

"Są organizacje, które starzeją się powoli, a są też takie, których oblicze zmienia się na zawsze w ciągu zaledwie jednego roku. W wieku 77 lat NATO przechodzi zasadniczą transformację” – ocenił dziennik przed zbliżającym się szczytem Sojuszu w Ankarze, który odbędzie się we wtorek i środę.