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Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:46
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NATO
Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym/Shutterstock
Sojusz Północnoatlantycki mierzy się z pięcioma "otwartymi frontami”, które zagrażają jego przyszłości; należą do nich m.in. napięcia na linii USA-Europa, zagrożenie ze strony Rosji i konflikt na Bliskim Wschodzie – skomentował w poniedziałek hiszpański dziennik "El Pais”.

"NATO zastanawia się w jakim tempie może się zmienić, nie ulegając rozpadowi” – napisała gazeta.

Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO

"El Pais” wymienia pięć „otwartych frontów”, które - według dziennika - zagrażają przyszłości Sojuszu:

  • wrogość prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Europy,
  • zagrożenie ze strony Rosji,
  • napięcia między sojusznikami,
  • konflikt na Bliskim Wschodzie,
  • a także zagrożenia dotyczące infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa.

W kontekście napięć między sojusznikami hiszpański dziennik wspomniał nie tylko o nienajlepszych relacjach na linii USA-Europa, ale też o nieporozumieniach między europejskimi sojusznikami. Gazeta przypomniała niedawne spotkanie kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim bez udziału innych ważnych krajów europejskich, takich jak Włochy czy Polska.

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"Zostało to dość źle odebrane w Rzymie i Warszawie. To naruszenie protokołu zapowiada, że w miarę jak Europa będzie zmuszona przejąć odpowiedzialność za własną obronę, będzie musiała również zdecydować, kto zasiądzie na czele stołu” – napisał hiszpański dziennik.

Według cytowanej przez „El Pais” Katji Bego, badaczki z brytyjskiego think tanku Chatham House, głębsza integracja w dziedzinie obronności na szczeblu europejskim jest nieunikniona, nawet pomimo wielu przeszkód politycznych i praktycznych.

Sojusz przechodzi zasadniczą transformację

"Są organizacje, które starzeją się powoli, a są też takie, których oblicze zmienia się na zawsze w ciągu zaledwie jednego roku. W wieku 77 lat NATO przechodzi zasadniczą transformację” – ocenił dziennik przed zbliżającym się szczytem Sojuszu w Ankarze, który odbędzie się we wtorek i środę.

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Źródło PAP
Tematy: NATOzagrożeniaEl Pais
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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