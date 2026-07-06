Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO. Sojusz w punkcie zwrotnym

"NATO zastanawia się w jakim tempie może się zmienić, nie ulegając rozpadowi” – napisała gazeta.
Pięć "otwartych frontów” zagraża przyszłości NATO
"El Pais” wymienia pięć „otwartych frontów”, które - według dziennika - zagrażają przyszłości Sojuszu:
- wrogość prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Europy,
- zagrożenie ze strony Rosji,
- napięcia między sojusznikami,
- konflikt na Bliskim Wschodzie,
- a także zagrożenia dotyczące infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa.
W kontekście napięć między sojusznikami hiszpański dziennik wspomniał nie tylko o nienajlepszych relacjach na linii USA-Europa, ale też o nieporozumieniach między europejskimi sojusznikami. Gazeta przypomniała niedawne spotkanie kanclerza Niemiec Friedricha Merza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim bez udziału innych ważnych krajów europejskich, takich jak Włochy czy Polska.
"Zostało to dość źle odebrane w Rzymie i Warszawie. To naruszenie protokołu zapowiada, że w miarę jak Europa będzie zmuszona przejąć odpowiedzialność za własną obronę, będzie musiała również zdecydować, kto zasiądzie na czele stołu” – napisał hiszpański dziennik.
Według cytowanej przez „El Pais” Katji Bego, badaczki z brytyjskiego think tanku Chatham House, głębsza integracja w dziedzinie obronności na szczeblu europejskim jest nieunikniona, nawet pomimo wielu przeszkód politycznych i praktycznych.
Sojusz przechodzi zasadniczą transformację
"Są organizacje, które starzeją się powoli, a są też takie, których oblicze zmienia się na zawsze w ciągu zaledwie jednego roku. W wieku 77 lat NATO przechodzi zasadniczą transformację” – ocenił dziennik przed zbliżającym się szczytem Sojuszu w Ankarze, który odbędzie się we wtorek i środę.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.