Podtrzymuję swoje publiczne deklaracje, dotyczące otwartości na dialog i współpracę w najważniejszych dla Rzeczpospolitej Polskiej sprawach, w tym zapewnieniu rzetelnego i sprawnego działania konstytucyjnych organów. Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez Konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami Ustawy Zasadniczej - napisał prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. KRS.

Treść Listu ws. KRS

Teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków KRS nastąpił z rażącym naruszeniem konstytucji, jest nieprawdziwa - napisał Andrzej Duda w piśmie do Szymona Hołowni.

Proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez Konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami Ustawy Zasadniczej - napisał prezydent.

Pismo do Marszałka Sejmu ws. KRS pobierz plik

Andrzej Duda stwierdził, że "powoływanie sędziów jest prerogatywą prezydenta RP, wobec którego sędziowie składają ślubowanie, w konsekwencji czego sędziowie są nieusuwalni".

Projekt ws. KRS

Grupa posłów Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi, Polski 2050-Trzeciej Drogi oraz Lewicy złożyła projekt uchwały w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. W projekcie uchwały stwierdzono, że “wzywa on członków KRS wybranych wbrew konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie”.

Projekt uchwały zawiera również deklarację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęciu działań na rzecz przywrócenia zgodności stanu prawnego ze standardami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi. W projekcie uchwały wzywa się organy władzy publicznej, w szczególności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie Krajowej Radzie Sądownictwa pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawnego.

Pismo ws. mediów publicznych

Andrzej Duda wcześniej napisał do Szymona Hołowni list w sprawie uchwały dotyczącej mediów publicznych. Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań - napisał prezydent. Rola mediów publicznych w demokratycznym państwie jest bardzo istotna, gdyż wpisuje się w realizację wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji - dodał.