Paweł Jabłoński, były wiceszef MSZ, wypowiedział się na temat powstania nowego zespołu. Niektórzy nazywają go gabinetem cieni ale poseł podkreślił, że chodzi o merytoryczną pracę, a nie o nadanie sobie tytułu ministra - stwierdził.

Reklama

Morawiecki szefem nowego zespołu

Mateusz Morawiecki będzie kierował tym zespołem, a Paweł Jabłoński będzie się zajmował recenzowaniem polityki zagranicznej. Zespół ten będzie merytorycznym zespołem, który będzie regularnie informował opinię publiczną o swoich ustaleniach z kontroli poselskich, interwencji, ale też przedstawiać własne propozycje - zdradził polityk PiS.

Jabłoński o Adamczyku

Reklama

Paweł Jabłoński, poseł PiS, odniósł się do kwestii związanych z Michałem Adamczykiem. W odpowiedzi na pytanie, czy Michał Adamczyk to odpowiednia osoba do sprawowania funkcji szefa TVP, Jabłoński stwierdził, że jako polityk nie czuje się komfortowo w sytuacji, że ma mówić, kto i jaki dziennikarz powinien pracować i kto powinien być szefem. Zasady etyczne powinny dotyczyć wszystkich, a wszędzie są ludzie, co do których można mieć różnego rodzaju zarzuty - powiedział.

Poseł PiS, odniósł się do kwestii związanych z prezesami telewizji publicznej. W odpowiedzi na komentarz prowadzącej, że prezes Kurski był tylko fachowcem i nie miał nic wspólnego z polityką, Jabłoński stwierdził, że Prezesi telewizji przez wiele lat byli z nadania politycznego.