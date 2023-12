19 grudnia Sejm podjął uchwałę w sprawie “przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”.

20 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy.

Dziemianowicz-Bąk o mediach publicznych

Przede wszystkim media publiczne w końcu muszą stać się publiczne i ten cel jest wspólny. Chodzi o przywrócenie niezależności i odpolitycznienie propagandowej tuby w faktyczne media publiczne - oceniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Po tych ośmiu latach nikt nie spodziewał się, że rozpoczęcie tego procesu będzie zadaniem łatwym - powiedziała.

Oczywiście, że to co dzisiaj obserwujemy w PAP, w mediach publicznych jest dalekie od ideału. Ja bym bardzo chciała widzieć taką sytuację, w której ten proces naprawy przebiega spokojnie, gdzie wszystkie strony polityczne zgadzają się, co do tego, że media publiczne są potrzebne, ale tak nie jest. Mamy okupację PAP, mamy sytuację pseudo-protestu - stwierdziła.

"Sterowana politycznie hucpa i szopka"

Posłanka nazwała działania Zjednoczonej Prawicy w obronie mediów publicznychsterowaną politycznie hucpą i szopką.