Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową i skierował do Sejmu własny projekt, który krzyżuje plany rządowej większości. Tymczasem poseł koalicji rządzącej Ryszard Petru przekonuje, że istnieje prosty sposób na to, by prezydent podpisał ustawy budżetowe w kształcie, który odpowiada rządowi Donalda Tuska.