Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma także tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Działalność polityczną zaczęła w 2015 roku w Partii Razem, gdzie pełniła funkcję członkini Zarządu Krajowego. W 2019 roku uzyskała mandat posłanki IX kadencji, startując jako bezpartyjna z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w latach 2010-2016 pracowała w Instytucie Badań Edukacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także na Uniwersytecie Wrocławskim i w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Posłanka Nowej Lewicy od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz edukacji. W 2019 roku podczas strajku generalnego w oświacie zainicjowała akcję “Wrocław Wspiera Nauczycieli” i zorganizowała wiece poparcia dla strajkujących. Odpowiada także za utworzenie kilkudziesięciu przedszkoli na Dolnym Śląsku.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Doświadczenie

W 2020 roku posłanka była współprzewodniczącą sztabu Roberta Biedronia w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi. Rok później dołączyła do Nowej Lewicy, do frakcji SLD. W poprzedniej kadencji Sejmu należała do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji ds. Unii Europejskiej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie dołączyła do pierwszej z nich.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk a prawa kobiet

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz praw pracowniczych. W marcu 2020 roku podczas pandemii założyła Poselską Pomoc Pracowniczą, pomagając wraz z innymi osobami pracownikom, którzy zostali poszkodowani z powodu kryzysu. Posłanka współpracuje także ze związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dziemianowicz-Bąk mocno walczy o prawa kobiet. Była jedną z liderek Czarnego Protestu w 2016 roku, protestując przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Za tę działalność została wyróżniona wraz z Barbarą Nowacką na liście FP Top 100 Global Thinkers. Jest to ranking najbardziej wpływowych liderów aktywnych w życiu publicznym, opracowywany przez amerykański magazyn Foreign Policy.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Poglądy nowej minister

Posłanka działa również aktywnie na rzecz równouprawnienia osób LGBT. W poprzedniej kadencji należała do Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet, Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+ oraz ds. Edukacji Seksualnej. W 2020 roku otrzymała nagrodę “Koronę Równości” przyznaną w plebiscycie Kampanii Przeciw Homofobii. Jest zwolenniczką dostępu do legalnej aborcji na żądanie, likwidacji tzw. umów śmieciowych, rozdziału Kościoła od państwa oraz nowoczesnej szkoły.