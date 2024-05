Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT Maciej Świrskiego.

Oświadczenie TVN

"Struktura właścicielska TVN Warner Bros. Discovery nie budzi żadnych wątpliwości. Potwierdzają to wyroki sądów, liczne opinie prawne i decyzje KRRiT przyznające koncesje kanałom naszej grupy" - czytamy w oświadczeniu.

"Brak przedłużenia koncesji dla TVN Style i wypowiedzi szefa KRRiT są kolejnym bezprawnym atakiem na amerykańskiego inwestora i wartości łączące nasze kraje" - dodano.

Koncesje dla kanałów TVN

Oświadczenie dotyczy tego, że KRRiT wciąż nie podjęła decyzji o przedłużeniu koncesji kanału TVN Style, mimo że wniosek wpłynął już w lipcu 2023 roku.

W listopadzie ubiegłego roku zdecydowano o przedłużeniu koncesji dla stacji TVN, TVN International i TVN Turbo. Stało się to jednak po niemal roku od złożenia wniosku, co tłumaczono właśnie "wątpliwościami co do struktury właścicielskiej TVN".

Z kolei TVN24 na przedłużenie koncesji musiał czekać półtora roku.