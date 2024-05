Wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego KRRiT

Podczas konferencji prasowej w Chełmie (Lubelskie) politycy PiS odnieśli się do złożenia wstępnego wniosku o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunał Stanu. Ich zdaniem ten wniosek jest absurdalny i oparty na niepojętych przesłankach. - To nie jest atak na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To jest atak na Telewizję Republika; to jest atak na telewizję wPolsce – ocenił poseł Przemysław Czarnek.

Przekazał, że Telewizja Republika w ostatnich dniach złożyła wniosek do KRRiT ws. przyznania koncesji na multipleks ogólnopolski (tzw. naziemna telewizja - przyp. red.). - Po obrzydliwym zamachu na wolne media, po bezprawnym zagarnięciu Telewizji Publicznej (…) pozostały jeszcze wolne media w Polsce, które mają naprawdę ogromne zasięgi – stwierdził.

-I to przeszkadza Tuskowi, tym, którzy boją się prawdy. I dlatego dziś atak na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - żeby zmienić KRRiT, obsadzić tylko swoimi i zapewne nie udzielić koncesji Telewizji Republika na miejsce na multipleksie – przekonywał Czarnek.

Wniosek ws. przewodniczącego KRRiT. Podpisało się 185 posłów

Zdaniem byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego jest to próba ingerencji w proces koncesyjny i uderzenie – jak mówił – w fundamenty ładu demokratycznego, jakim jest pluralizm mediów oraz dostęp do informacji.

Posłowie koalicji rządzącej złożyli w czwartek w Sejmie wstępny wniosek o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed TS. Podpisało się pod nim 185 posłów. Piotr Adamowicz (KO) podał, że wniosek, wraz z materiałem dowodowym, liczy 285 stron, a Świrskiemu postawiono 11 zarzutów.

- Wniosek dotyczy trzech segmentów: blokowania około 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych: TVN, TVN24, Radia Tok FM, Radia Zet. Trzecia grupa zarzutów dotyczy niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce – powiedział Adamowicz.

Wniosek w sprawie postawienia przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub o umorzenie postępowania.