W Polsce każdy moment igrzysk w Paryżu można obejrzeć tylko na platformie Max, a kluczowe transmisje pokazywane są na antenach Eurosport. W niedzielę Eurosport 1 odnotował rekordową dzienną oglądalność i udział w rynku.

Reklama

80 proc. całej widowni na jednej platformie

Z platformy Max pochodzi 80 proc. całej streamingowej widowni igrzysk. Rekordowa dla Warner Bros. Discovery pod względem liczby widzów streamingu podczas igrzysk olimpijskich była sobota 27 lipca.

Liczba unikalnych widzów igrzysk olimpijskich w Paryżu na platformach streamingowych Warner Bros. Discovery po zaledwie drugim dniu przekroczyła tę z całych poprzednich letnich igrzysk olimpijskich. W weekend otwarcia Warner Bros. Discovery ustanowiło nowy rekord przyrostów subskrybentów w jeden dzień w całej Europie.

Siedmiokrotne przebicie oglądalności igrzysk w Tokio

Na platformach Max i discovery+ odnotowano prawie miliard minut streamingu igrzysk w Paryżu. To siedem razy więcej niż na tym samym etapie poprzednich igrzysk w Tokio. Pod względem liczby obejrzanych minut w Europie, impreza w Paryżu już po dwóch dniach osiągnęła 75 proc. całkowitej oglądalności poprzednich igrzysk. Widzowie spędzają na platformach Max i discovery+ średnio o 63 proc. więcej czasu niż podczas transmisji zmagań z Tokio.

Jeśli chodzi o liczbę widzów w porównaniu z poprzednimi igrzyskami, na tym etapie imprezę w Paryżu ogląda pięć razy więcej osób.

Wprowadzenie Max w Europie a rekordowa oglądalność

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczęły się fantastycznie, a niedawne wprowadzenie platformy Max w Europie napędza rekordową oglądalność i zaangażowanie. Potężna i unikalna kombinacja najlepszych filmów i fabularnego contentu, programów rozrywkowych i największych wydarzeń sportowych na świecie przyciąga więcej osób do platformy Max i utrzymuje ich zaangażowanie na dłużej. To dopiero początek, więc jesteśmy podekscytowani, aby na fali tego sukcesu rozpędzać się przez następne dwa tygodnie – powiedział CEO and President, Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, JB Perrette.

Nie mogliśmy się doczekać igrzysk w Paryżu i odczuwam ogromną satysfakcję, widząc, że przyciągamy tak wielu widzów w całej Europie. Mamy wspaniałą, blisko 100-osobową ekipę wybitnych prezenterów i ekspertów, pracujących w niesamowitych studiach na dachu WBD House w Hotelu Raphael w Paryżu. Z myślą o fanach wprowadziliśmy nowe funkcjonalności, takie jak alerty medalowe na platformach Max i discovery+. To wszystko przekłada się na wyjątkowe doświadczenie olimpijskie dla widzów i decyduje o naszym sukcesie - dodał Andrew Georgiou, President and Managing Director, Warner Bros. Discovery U.K & Ireland and WBD Sports Europe.

Znaczne wzrosty oglądalności Eurosportu

Igrzyska w Paryżu przyniosły równieżznaczne wzrosty dla Eurosportu. Zaangażowanie na stronach internetowych kanału, oferujących darmowe wiadomości olimpijskie i krótkie filmy, wzrosło o ponad 43 proc. Z kolei średnia widownia linearna Eurosportu wzrosła na wszystkich głównych rynkach w porównaniu do igrzysk w Tokio i zwiększyła się o 98 proc., przeciwstawiając się trendowi spadku oglądalności TV w ostatnich latach.

W niedzielę Eurosport 1 odnotował w Polsce rekordową dzienną oglądalność (RTG 0,76) oraz najwyższy w historii dzienny udział w rynku w grupie A20-54 (SHR 4,11). Od soboty Eurosport 1 jest czwartym najchętniej oglądanym kanałem telewizyjnym w Polsce i numerem 1 wśród kanałów płatnych.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają do niedzieli, 11 sierpnia 2024 roku i będą w całości transmitowane na prawie 50 rynkach w 19 językach na platformie Max, discovery+ i przez Eurosport w telewizji linearnej.