Pamiętasz, co kryło się w magicznym worku Pana Kleksa? Sprawdź, ile postaci, tytułów i dialogów z seriali i bajek z lat Twojej młodości pozostało w Twojej pamięci. Przed Tobą 11 pytań - baw się dobrze! 9/11 jest do osiągnięcia! Czy zostaniesz Mistrzem Nostalgii?

Przejdź do quizu