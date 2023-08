Reklama

Zakres widzenia kotów

Zwróćmy uwagę na perspektywę kota, z której obserwują świat. Głowa kota znajduje się blisko podłoża, dlatego może on zobaczyć tylko obiekty znajdujące się na wysokości jego wzroku. Oczy kota są duże w porównaniu do całej jego głowy. Ich położenie pozwala kotu widzieć trójwymiarowo i określać precyzyjnie odległość.

Reklama

Koty widzą obraz w zakresie 200 stopni, mają szersze pole widzenia niż człowiek, który jest zdolny obejmować je tylko w 180 stopniach. Tak duży zakres widzenia pozwala kotom łatwiej obserwować ofiarę bez poruszania się. Koty najlepiej widza przedmioty, które znajdują się w ich pobliżu. Jeśli jakiś przedmiot, znajdzie się w odległości powyżej 6 metrów od nich, będą widzieć mniej wyraźnie.

Czy koty rozpoznają barwy?

Siatkówka oka kota jest podobna do siatkówki człowieka – na obu znajdują się zarówno czopki, jak i pręciki. Jednak u kota dominują pręciki, a w mniejszej ilości występują czopki. U człowieka jest odwrotnie. Czopki odpowiadają za widzenie w kolorze. Dlatego koty nie rozróżniają wszystkich barw i obojętny jest dla nich kolor zabawek, którymi się bawią.Potrafią rozróżnić tylko dwie barwy – żółtą i niebieską. Bardziej zwracają one uwagę na ruch. Oko kota ma wyższą krytyczną częstotliwość migania, a jego oczy są bardzo wrażliwe na ruch. Jeśli kot zauważy, że jakiś obiekt zaczyna się ruszać, od razu przechodzi w stan gotowości.

Czy koty widzą w ciemności?

Wielu z nas słyszało powiedzenie, że koty to zwierzęta nocne. To prawda, ale w jaki sposób widzą w ciemności? Źrenica kota ma zdolność do trzykrotnie szerszego otwierania, niż w przypadku źrenicy człowieka. Potrafi ona też wykorzystywać światło, które wcześniej już raz padło na siatkówkę. Dlatego też koty widzą w sześciokrotnie słabszym świetle niż ludzie. Jednak inaczej jest nocą. Koty widzą w nocy, ale potrzebują do tego minimalnej ilości światła. W całkowitej ciemności nie widzą nic, podobnie jak ludzie. Dlatego najlepszym czasem, kiedy koty widzą doskonale, jest zmierzch i świt.

Dlaczego oczy kota świecą w ciemności?

Czasami, gdy na oczy kota zostaną skierowane promienie światła, może wydawać nam się, że świecą one w ciemności. Kocie oczy zwierają błonę odblaskową, której działanie jest podobne do lustra. Gdy zostanie skierowane na nią światło, to błona odbija je i kieruje na siatkówkę. Z tego powodu też koty widzą lepiej od nas, kiedy panuje półmrok i potrafią swobodnie poruszać się nocą i polować.

Koty mają doskonale rozwinięty zmysł węchu i słuchu, który pozwala im sprawnie przemieszczać się nocą w całkowitych ciemnościach. Dodatkowo pomagają im w tym wąsy, które służą im do aktywnego badania przestrzeni, w której się znajdują.