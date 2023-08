Reklama

Łazik księżycowy nie marnuje czasu. Pierwsze odkrycia

Jak informuje ABC News, wędrując w poszukiwaniu zamarzniętej wody łazik trafił na razie na inne cenne znalezisko. Przy pomocy spektroskopowego lasera wykrył na powierzchni Księżyca nie tylko siarkę, ale także cały szereg innych pierwiastków. Wiadomo już, że Srebrny Glob pokrywa również aluminium, żelazo, wapń, chrom, tytan i mangan. Łazik wykrył także obecność tlenu.

Informacje te podała na swojej stronie Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (IRSO).

Misja indyjskiego łazika na Księżycu

Łazik księżycowy Chandrayan-3 opuścił lądownik indyjskiego statku kosmicznego w zeszłą środę. W ciągu 14 dni ma do wykonania trzy zaplanowane eksperymenty. To jego pierwsze odkrycie. Docelowo, zgodnie z oczekiwaniami indyjskich naukowców, ma odnaleźć oznaki zamarzniętej wody. To pomogłoby przyszłym misjom astronautów, którzy mogliby wykorzystać lód jako źródło wody pitnej lub paliwa rakietowego.

Łazik ma również zbadać atmosferę Księżyca, a także jego aktywność sejsmiczną.

Przeszkody na drodze łazika Chandrayan-3

"W poniedziałek trasa łazika została przeprogramowana, gdy zbliżył się do krateru o szerokości 4 metrów. Teraz bezpiecznie zmierza nową ścieżką” – powiedział przewodniczący ISRO S. Somnath.

Pojazd porusza się z małą prędkością około 10 centymetrów na sekundę. Jest ona dostosowana do trudnego terenu na powierzchni księżyca. Chodzi o to, by zminimalizować wstrząsy i ewentualne uszkodzenia.

Indyjska misja kosmiczna

Tydzień temu Indie dołączyły do Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji (wtedy Związku Radzieckiego), jako czwarty kraj, któremu udało się lądowanie na Księżycu. Misja rozpoczęła się ponad miesiąc temu, a jej koszt szacowany jest na 75 milionów dolarów.

Udane lądowanie w pobliżu południowego bieguna Księżyca nastąpiło kilka dni po tym jak rosyjska Łuna-25 w tym samym rejonie. Byłoby to pierwsze lądowanie Rosjan na Księżycu po 47 latach. Roskosmos przypisał porażkę właśnie długiej przerwie w badaniach księżycowych.