Naukowcy wciąż mają problem z wykrywaniem dużych asteroid. Najlepszym dowodem na to jest zdarzenie z lipca. Gdyby obiekt uderzył w Ziemię, spowodowałby wybuch trzykrotnie większy niż ten, który miał miejsce w Czelabińsku w 2013 roku, gdy mieliśmy do czynienia z meteorytem. Choć takie zjawiska nie zagrażają wyginięciu całej ludzkości, mogą spowodować śmierć milionów ludzi. Pojawia się zatem pytanie, czy gdyby asteroida została wykryta kilka dni przed uderzeniem, udałoby się ją powstrzymać?

Reklama

Czy jesteśmy w stanie uratować świat przed asteroidą? W teorii - tak

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy bylibyśmy w stanie zniszczyć skałę podobną do tej, która w lipcu zbliżała się do Ziemi, przy wykorzystaniu metody Pulverize It. Okazało się, że jest to możliwe, jednak potrzebujemy nieco czasu na realizację. Badacze zaczęli zastanawiać się nad tym, czy w takim razie uda się nam na czas rozpocząć kontrofensywę i rozdrobnić asteroidę na kawałki. Wszystko wskazuje na to, że jest to jak najbardziej możliwe.

Obecna technologia wystrzeliwania jest na tyle zaawansowana, że jesteśmy w stanie wystrzelić rakietę obronną w ciągu jednego dnia. Oczywiście konieczne jest stałe utrzymywanie sprzętu w gotowości. Do zniszczenia asteroidy najprawdopodobniej wykorzystano by impaktory kinetyczne i wybuchowe. Zostałyby one wystrzelone przez rakietę z dużą prędkością w kierunku obiektu. Ich celem byłoby jego rozbicie na fragmenty o średnicy nie większej niż 10 metrów. Przeprowadzone symulacje wykazały, że jest to skuteczny i bezpieczny sposób, nawet gdyby fragmentaryzacja skały nastąpiła zaledwie kilka godzin przed uderzeniem. Chmura gazu nie stanowiłaby bowiem szczególnego zagrożenia.

Reklama

Obrona przed asteroidą w praktyce?

Choć te założenia są bardzo optymistyczne i dają nadzieję, naukowcy zauważyli, że w praktyce nie dysponujemy gotowymi rakietami do wystrzelenia impaktorów. Okazuje się zatem, że jeśli w najbliższym czasie udałoby się wykryć asteroidę zmierzającą w kierunku Ziemi, nie bylibyśmy w stanie jej powstrzymać. Mamy zatem spore możliwości, jednak nie gwarantują one jeszcze sukcesu.