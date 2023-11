Historia świata i powstania współczesnych kontynentówjest niezwykle ciekawa. Ziemia zmieniała się przez miliony lat i do tej pory nie udało się nam odkryć jej tajemnic. Argoland stanowił sporą zagwozdkę dla badaczy, jednak obecnie jesteśmy bliżej rozwiązania tej zagadki niż kiedykolwiek. Odkrycie jego położenia może pomóc w wyjaśnieniu zjawiska zwanego linią Wallace’a. Jest to potencjalna granica oddzielająca faunę Azji Południowo-Wschodniej i Australii.

Argoland: Gdzie znajduje się tajemniczy kontynent?

Zdaniem holenderskich naukowców Argoland może być ukryty pod wschodnimi wyspami Azji Południowo-Wschodniej. Odkrycie tego miejsca zajęło badaczom siedem lat i wymagało prawdziwie detektywistycznej pracy. Badacze musieli ustalić, gdzie przemieściła się część lądu po oderwaniu od fragmentu, który obecnie jest Australią. Znaleźli pewne fragmenty wokół Azji Południowo-Wschodniej, jednak nie byli w stanie złożyć ich w całość.

Kluczem do rozwiązania zagadki okazała się zmiana podejścia. Naukowcy zaczęli się zastanawiać, co by było, gdyby Argoland od razu rozpadł się na kilka kawałków, a nie dryfował jako jedna bryła. To okazało się przełomem. Kontynent w Afryce i Ameryce Południowej podzielił się od razu na dwie części, jednak w Azji Południowo-Wschodniej mieliśmy do czynienia z nieco inną sytuacją.

Wpływ Argolandu na współczesne kontynenty

Części starożytnego lądu przesunęły się głównie w kierunku wschodniej części Indonezji, a niektóre w kierunku Mjanmy. Prawdopodobny proces rozpadu został przedstawiony na filmie zamieszczonym na kanale YouTube Uniwersytetu w Utrechcie. Materiał można zobaczyć poniżej.

Okazuje się, że Argoland nigdy nie zniknął. Przetrwał bowiem pod wyspami na wschód od Indonezji. Dziś jest czymś w rodzaju szeregu mikrokontynentów oddzielonych dnem oceanu. To cenne odkrycie, dzięki któremu być może uda się lepiej zrozumieć linię Wallace'a. Ta niewidzialna bariera biegnąca przez środek Indonezji oddziela ssaki, ptaki, a nawet wczesne gatunki ludzkie na wyspach Azji Południowo-Wschodniej.

Linia od wielu lat intryguje naukowców. Na zachód od niej znajdują się ssaki łożyskowe, takie jak małpy człekokształtne, tygrysy i słonie. Występują one również w Azji Południowo-Wschodniej. Co ciekawe, na wschodzie są one niemal całkowicie nieobecne. Zamiast tego można tam spotkać torbacze i kakadu, czyli zwierzęta kojarzone z Australią. Wszystko wskazuje na to, że to Argoland przeniósł dziką przyrodę na tereny dziś będące Azją Południowo-Wschodnią.