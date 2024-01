Naukowcy ze Smithsonian Institution w Stanach Zjednoczonych, pod kierownictwem Thomasa Wattersa, postanowili raz jeszcze zbadać Medusae Fossae, tym razem korzystając z nowszych danych, pochodzących z radaru MARSIS. Okazało się, że zgromadzone tam osady są grubsze, niż podejrzewali badacze. Ich grubość wynosi aż 3,7 km. Przełomowym momentem było jednak zarejestrowanie sygnałów radarowych przypominających te, które można zaobserwować w przypadku warstwowego lodu lub czap polarnych Marsa.

Na Marsie znajduje się ogromny zbiornik wodny

Wszystko wskazuje na to, że w Medusae Fossae znajdują się ogromne ilości lodu. Gdyby doszło do jego roztopienia, Czerwona Planeta zostałaby pokrytawarstwą wody głęboką na 1,5 - 2,7 m. Naukowcy przyznają, że jest to największy zbiornik w tym regionie Marsa. Objętościowo przypomina ziemskie Morze Czerwone. Medusae Fossae jest uważana za cud geologiczny. Formacja rozciąga się na setki kilometrów i wznosi na wysokość kilku kilometrów. To miejsce, gdzie przecinają się wyżyny i niziny Marsa. Najprawdopodobniej odpowiada również za większość marsjańskiego pyłu.

Już początkowe obserwacje wykonane przez Mars Express sugerowały, że mamy do czynienia z lodową formacją. Wskazywała na to niska gęstość oraz przejrzystość radarowa. Pojawiła się jednak teoria, że jest to wynik nagromadzenia ogromnych ilości pyłu, popiołu wulkanicznego lub osadu. Z pomocą przyszły jednak nowe dane radarowe, które potwierdziły obecność lodu.

Odkrycie ma olbrzymie konsekwencje dla przyszłej eksploracji Marsa

Na ten moment wiemy, że Medusae Fossae składa się z warstw pyłu i lodu, które są zwieńczone ochronną warstwą popiołu o grubości setek metrów. Choć Czerwona Planeta wydaje się być niezwykle sucha, w przeszłości mogła wyglądać zupełnie inaczej. Wskazują na to pozostałości kanałów rzecznych, dna oceanów oraz wyrzeźbione przez wodę doliny. W ciągu milionów lub miliardów lat, klimat Marsa musiał się gwałtownie zmienić. Naukowcy zastanawiają się obecnie jak dawno utworzyły się osady lodu i jaka była wówczas nasza sąsiednia planeta.

Odkrycie lodu w miejscach takich jak Medusae Fossae jest niezwykle ważne dla przyszłych misji marsjańskich. Wymagają one bowiem lądowania w pobliżu równika, z dala od czap polarnych i lodowców. Niestety na ten moment lód jest zakopany pod rozległymi warstwami pyłu, a przez to niedostępny. Informacje o obecnym rozmieszczeniu wody są jednak bardzo cenne. Mars Express nadal zajmuje się mapowaniem lodu znajdującego się głęboko pod powierzchnią, zaś orbiter marsjański TGO bada wody powierzchniowe.

Zdaniem badaczy ostatnie odkrycia dotyczące formacji Medusae Fossae stanowią kamień milowy w rozumieniu Czerwonej Planety oraz jej warunków klimatycznych. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Mars jest bogaty w wodne zasoby, co nie tylko wzbogaca wiedzę o naszym sąsiedzie, ale jednocześnie zmienia perspektywy przyszłych eksploracji.