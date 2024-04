Komary to drobne owady, które – mimo swojej niewielkiej wielkości - potrafią być uciążliwe i irytujące ze względu na swój zwyczaj kłucia, dzięki któremu się odżywiają. Na całym świecie jest ok. 3,5 tysiąca gatunków komarów, w Polsce występuje ich 47, a do najpospolitszych należy w naszym kraju komar pospolity i komar widliszek.

Uciążliwości przysparzają jedynie samice komarów. To właśnie one potrzebują krwi do rozwoju jaj. Samcom zazwyczaj wystarczy nektar i soki roślinne.

Kiedy pojawiają się pierwsze komary?

Komary zaczynają opuszczać swoje kryjówki, gdy na zewnątrz robi się ciepło i nie ma przymrozków z rana. Zazwyczaj jest to temperatura utrzymująca się na poziomie około 12 stopni Celsjusza. To sprawia, że pierwsze komary można zauważyć już na początku maja – w czasie np. majówki.

Dlaczego poprzedniego lata nie było komarów?

Latem 2023 roku odnotowano znacznie mniejszą liczbę komarów niż zwykle. Z czego to wynikało?

Komary potrzebują w swoim cyklu życiowym dużo wody. Niekoniecznie musi być to woda w rzece, jeziorze czy stawie, ale również bagno czy inny rodzaj wody zastoinowej. Jest ona niezbędna komarom do rozwoju, ponieważ to właśnie w wodzie komary składają jaja.

Do tego potrzebują ciepła. Tymczasem maj w 2023 roku był dość zimny, a noce wciąż chłodne. Pod koniec maja temperatury w nocy wynosiły poniżej 10 stopni Celsjusza. Także czerwiec był dość chłodny co sprawiło, że panujące warunki termiczne nie sprzyjały rozwojowi komarów.

Ponadto, niewiele było śniegu w styczniu, sucha była także wiosna, a problem suszy, który nastąpił późną wiosną i w pierwszej połowie lata był na tyle poważny, że przełożył się na dużo mniejszą liczbę komarów ubiegłego lata.