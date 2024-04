Odkrycie miejsca zatonięcia datuje się na lata 70. XX wieku, jednak szerzej znane stało się dopiero w 2000 roku.

Niedawne badania, prowadzone przez zespoły z Uniwersytetu w Södertörn oraz Uniwersytetu w Sztokholmie, skupiły się na dokładnym zbadaniu wraku przy użyciu podwodnych kamer i technologii 3D fotogrametrii.

Interesujące artefakty w skrzyni

Archeolodzy odkryli wiele interesujących artefaktów, w tym drewnianą skrzynię z narzędziami i składnikami do produkcji amunicji, co sugeruje, że mogła należeć do niemieckich najemników na pokładzie. Znaleziono również kolczugę i inne elementy, które dostarczyły cennych informacji o konstrukcji okrętu.

Chociaż czas znacząco wpłynął na stan zachowania niektórych artefaktów, to dzięki nowoczesnym metodom udało się uzyskać wysokiej jakości zdjęcia. Badania te umożliwiły lepsze zrozumienie budowy i potencjału okrętu, mimo że szczątki były rozproszone. Ponadto, odkrycia kolczug wskazują na ich wielokrotne naprawy, przy czym szacuje się, że jedna mogła zawierać do 150 000 pierścieni.

Co do przyczyn katastrofy, istnieją hipotezy mówiące o eksplozji i pożarze, chociaż analiza szczątków wraku nie potwierdziła, by ten został strawiony przez ogień.