Zdaniem niektórych miłośników kawy, kawa rozpuszczalna nie jest równie wartościowa jak kawa parzona. W ich opinii, smak kawy rozpuszczalnej pozbawiony jest głębi i bogactwa, na co wpływa m.in. proces jej produkcji, który może powodować usunięcie części aromatycznych związków. Argumentują, że kawa rozpuszczalna może też zawierać różne dodatki, takie jak stabilizatory, emulgatory czy konserwanty i że do jej produkcji używa się nieraz ziaren niższej jakości. Wreszcie, dla wielu osób parzenie kawy stanowi rytuał, który obejmuje mielenie świeżych ziaren i staranne przygotowywanie naparu. Także z tego powodu niektórzy twierdzą, że "kawa rozpuszczalna to nie kawa". Jak jest w rzeczywistości?

Kawa rozpuszczalna a kawa parzona – różnice

Kawa parzona i kawa rozpuszczalna różnią się między sobą głównie procesem przygotowania, nieraz składem chemicznym, zawartością kofeiny, a co za tym idzie - smakiem.

Kawa parzona często zawiera więcej naturalnych związków chemicznych, takich jak kwas chlorogenowy, antyoksydanty czy oleje kawowe, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. W przypadku kawy rozpuszczalnej, proces suszenia może prowadzić do utraty części korzystnych związków.

Kawa parzona zazwyczaj jest też mniej przetworzona. Parzenie kawy polega bowiem na ekstrakcji smaków i związków chemicznych z mielonych ziaren kawy za pomocą gorącej wody. Z kolei produkcja kawy rozpuszczalnej obejmuje parzenie kawy, a następnie usunięcie wody poprzez suszenie rozpyłowe lub liofilizację, co może wpływać na jakość i zawartość związków bioaktywnych.

Ponadto, kawa parzona zazwyczaj nie zawiera żadnych dodatków - chyba że sami je dodamy, np. w postaci mleka, cukru lub syropu. Kawa rozpuszczalna może natomiast zawierać dodatki, takie jak stabilizatory, emulgatory, konserwanty, które mogą wpływać na wartość zdrowotną.

Kawa parzona ma też często bardziej złożony smak niż kawa rozpuszczalna.

Czy kawa rozpuszczalna jest szkodliwa?

Czy to oznacza, że kawa rozpuszczalna jest szkodliwa? Czy kawa rozpuszczalna to sama chemia? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ kluczowa jest jej jakość. Jeżeli kawa rozpuszczalna została przygotowana z wysokiej jakości ziaren i składników i nie zawiera dodatków w postaci stabilizatorów, konserwantów czy emulgatorów może mieć wartość zbliżoną do kawy parzonej.

Jaki wpływ na zdrowie ma kawa rozpuszczalna?

Kawa rozpuszczalna, podobnie jak tradycyjna kawa parzona, daje efekty w postaci:

Pobudzenia układu nerwowego. Kofeina zwiększa czujność i poprawia koncentrację, dzięki czemu może pomóc w walce z uczuciem zmęczenia.

Kofeina zwiększa czujność i poprawia koncentrację, dzięki czemu może pomóc w walce z uczuciem zmęczenia. Poprawy wydajności fizycznej. Kofeina może zwiększyć poziom adrenaliny we krwi, co może poprawić wydajność fizyczną.

Kofeina może zwiększyć poziom adrenaliny we krwi, co może poprawić wydajność fizyczną. Wsparcia dla metabolizmu. Kofeina może zwiększyć tempo przemiany materii i wspierać spalanie tłuszczu.

Kofeina może zwiększyć tempo przemiany materii i wspierać spalanie tłuszczu. Zawartości antyoksydantów. Kawa rozpuszczalna, podobnie jak tradycyjna kawa, zawiera antyoksydanty, które mogą chronić komórki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki.

Negatywne skutki picia kawy rozpuszczalnej

Kawa rozpuszczalna, podobnie jak kawa parzona, może mieć także potencjalnie negatywne skutki. Wśród nich najczęściej wyróżnia się:

Zwiększone ryzyko niepokoju. Duże ilości kofeiny mogą prowadzić do niepokoju, nerwowości i drażliwości.

Duże ilości kofeiny mogą prowadzić do niepokoju, nerwowości i drażliwości. Problemy ze snem. Spożycie kofeiny, zwłaszcza w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych, może prowadzić do problemów ze snem.

Spożycie kofeiny, zwłaszcza w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych, może prowadzić do problemów ze snem. Uzależnienie. Regularne spożywanie kofeiny może prowadzić do uzależnienia oraz wzrostu tzw. tolerancji, co oznacza, że potrzebne są coraz większe dawki kofeiny, aby uzyskać ten sam efekt pobudzenia.

Regularne spożywanie kofeiny może prowadzić do uzależnienia oraz wzrostu tzw. tolerancji, co oznacza, że potrzebne są coraz większe dawki kofeiny, aby uzyskać ten sam efekt pobudzenia. Problemy trawienne. Kofeina może stymulować produkcję kwasu żołądkowego, co u niektórych osób może prowadzić do zgagi lub innych problemów trawiennych.

Kofeina może stymulować produkcję kwasu żołądkowego, co u niektórych osób może prowadzić do zgagi lub innych problemów trawiennych. Wahania ciśnienia krwi. Kofeina może tymczasowo podnosić ciśnienie krwi, co może być problematyczne dla osób borykających się z nadciśnieniem.

Jak wspomnieliśmy wyżej, warto również pamiętać, że kawa rozpuszczalna może zawierać różne dodatki, które mogą mieć dodatkowy wpływ na organizm.