Od momentu powrotu do władzy Donald Trump podjął liczne decyzje, które służą jego interesom osobistym, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej. Z tego właśnie powodu można powiedzieć, że pracuje on nad budową kleptokracji w Ameryce – powiedziała Applebaum w rozmowie, która ukaże się w środowym wydaniu "Le Monde".

Applebaum: W Waszyngtonie wszystko ma swoją cenę

W Waszyngtonie wszystko ma swoją cenę: spotkanie w Białym Domu, ułaskawienie przez prezydenta... Polityka zagraniczna również jest na sprzedaż – podkreśliła historyczka.

Zdaniem publicystki, "w tym sensie administracja Trumpa należy już do świata autokratycznego, który działa na marginesie państwa prawa, w sekrecie, a jedynym celem jest to, by się wzbogacić".

Applebaum: Negocjacje w sprawie Ukrainy to głównie biznes

Applebaum podkreśliła, że prowadzący negocjacje w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy wysłannicy Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner nie są dyplomatami, podobnie jak Kiriłł Dmitrijew – ich rozmówca po stronie rosyjskiej. Dyskusje nie zmierzają wyłącznie do tego, by zakończyć wojnę, ale szczególnie, by dogadać się w sprawie porozumień (ang. deals), które pozwolą firmom zbliżonym do Trumpa uzyskać dostęp do surowców wydobywczych Ukrainy i Rosji – powiedziała Applebaum.

Jej zdaniem "Kreml jest tego świadomy" i Rosjanie "próbują uzyskać w ten sposób rozmaite ustępstwa i to wydaje się działać, ponieważ Amerykanie żądają od Ukraińców oddania terytoriów, które ci kontrolują".

Applebaum: Bogacze od Trumpa patrzą z apetytem na Grenlandię

Rozmówczyni "Le Monde" oceniła, że bogaci ludzie z otoczenia Trumpa "patrzą z apetytem" na Grenlandię. Jej zdaniem, cele geostrategiczne (o których mówi Biały Dom – PAP) nie usprawiedliwiają "ataku na sojusznika" (Danię – PAP).

Applebaum: Dotychczasowy porządek międzynarodowy jest martwy

Podkreśliła, że Rosja "zrobiła wszystko, by osłabić" dotychczasowy porządek międzynarodowy i jest on już "martwy". Wielkie potęgi uważają, że mają prawo ingerencji politycznej czy zagranicznej tam, gdzie im się podoba. To jest przypadek Rosji, Chiny również prowadzą agresywną politykę zagraniczną – powiedziała Applebaum. Jej zdaniem w obecnej sytuacji, gdy USA „odwracają się od porządku międzynarodowego, który ustanowiły po II wojnie światowej”, średnie państwa powinny się wspierać i ważniejsza, niż kiedykolwiek staje się Unia Europejska.

Kim jest Anne Applebaum?

Anne Applebaum specjalizuje się w zakresie problematyki Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Związku Sowieckiego. Jest autorką książek: "Gułag" (2002, wydanie w Polsce w 2005 r.), "Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944–1956" (2013) i "Czerwony głód" (2018). W 2004 r. za książkę "Gułag" Applebaum otrzymała Nagrodę Pulitzera. Prywatnie jest żoną wicepremiera, ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego.