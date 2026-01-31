Przygotowania Polaków do wojny wzbudzają duże zainteresowanie niemieckich mediów. "Tagesspiegel" jest kolejną gazetą, która poświęciła "Poradnikowi bezpieczeństwa" obszerny materiał – spostrzega Jacek Lepiarz w Deutsche Welle.

Niemcy: Strach przed agresją Rosji wzrasta

Hannah Wagner w weekendowym wydaniu dziennika "Tagesspiegel" zauważa, że choć "atak Rosji na europejskie terytorium NATO wydaje się obecnie raczej mało prawdopodobny, gdyż rosyjska armia jest związana wojną w Ukrainie", to "jednak przede wszystkim na wschodzie Europy strach przed rosyjską agresją wzrasta".

Reklama

Dlatego też, jak czytamy w opracowaniu DW, "polski rząd przygotowuje społeczeństwo do sytuacji kryzysowej". Jedną z metod jest właśnie broszura "Poradnik bezpieczeństwa" zawierająca informacje, jak zachować się w przypadku wojny. Poradnik dostępny jest od ubiegłego roku w internecie, a obecnie dostarczany jest w formie drukowanej do wszystkich obywateli. Nakład wynosi 17 milionów egzemplarzy.

Niemcy: Polski podręcznik znacznie bogatszy niż niemiecki

Reklama

Poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w przypadku katastrof – powodzi, pożarów czy przerw w dostarczaniu prądu. Jednocześnie "polski podręcznik poświęca znacznie więcej uwagi zachowaniom na wypadek wojny niż podobna publikacja wydana w Niemczech" – konstatuje Wagner, zwracając uwagę na zupełnie osobny rozdział o bombardowaniach lotniczych.

"Jeżeli przebywając na dworze usłyszycie wybuch, padnijcie na ziemię, najlepiej w zagłębienie terenu, i zakryjcie głowę" – cytuje za "Tagesspieglem" fragment podręcznika Deutsche Welle.

Niemiecka gazeta zaznacza przy tym, ze "Poradnik bezpieczeństwa" stanowi tylko jedno z wielu dziań prewencyjnych polskiego rządu. Autorka wymienia w tym aspekcie m.in. kursy szkoleniowe dla cywilów organizowane przez polskie wojsko. "Podczas treningów obywatele uczą się posługiwania mapą, udzielania pierwszej pomocy czy zakładania maski przeciwgazowe" – opisuje.

Niemcy: Lęk przed Rosją ma uzasadnienie w historii

"Tagesspiegel" tłumaczy swoim czytelnikom, że "nieufność i lęk przed Rosją mają swoje uzasadnienie w historii". Dopiero w 1989 roku Polsce udało się wyzwolić z "sowieckiego osaczenia" – zwraca uwagę dziennik.

"Alarmujących sygnałów nie brakowało także w ostatnich czasach – we wrześniu ubiegłego roku rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski" – czytamy.

Na koniec redakcja przytacza także wyniki nowego sondażu, według których już 47 proc. Polaków obawia się ataku ze strony Rosji.