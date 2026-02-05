Rabin Mosze Azman przybył do USA na Tydzień Ukraiński (Ukrainian Week), w ramach którego w piątek odbędzie się ukraińskie śniadanie modlitewne, czyli międzywyznaniowe spotkanie przywódców duchowych, polityków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Zebrani będą się modlić w intencji pokoju, wolności i Ukrainy.

Rabin Mosze Azman: Ukraina broni całego wolnego świata

Rabin podkreślił, że chce w USA "opowiadać prawdę o tym, co się dzieje, co widzi na własne oczy". Powiedział, że amerykańska administracja, niezależnie od tego, czy są to Demokraci czy Republikanie, "powinna wspierać Ukrainę, bo Ukraina broni nie tylko siebie, lecz całego wolnego świata".

Rabin Mosze Azman: Dziś w Ukrainie jest minus 20 stopni Celsjusza

Urodziłem się w Leningradzie w ZSRS. W tym samym mieście, w którym urodził się Putin. Putin był w KGB, a ja byłem śledzony przez KGB. Mój ojciec opowiadał mi wiele razy o blokadzie Leningradu, której doświadczył jako małe dziecko. Zmarło wtedy pół miliona ludzi (według różnych szacunków może to być nawet ok. 1-2 mln - PAP) z powodu braku jedzenia i dlatego, że było strasznie zimno. Pamiętam, jak ojciec mówił, że wiele osób zmarło właśnie z powodu zimna. Dziś w Ukrainie jest minus 20 stopni Celsjusza. W blokach nie działa ogrzewanie – relacjonował Rabin na konferencji prasowej przed amerykańskim Kongresem.

Razem z wolontariuszami chodzimy pomagać starszym osobom, niektórzy mieszkają na 20. piętrze, windy nie działają. Siedzą tam bez wody, bez ogrzewania, przy bardzo niskich temperaturach, bez prądu. Nie wiemy, ilu ludzi umrze tej zimy – powiedział rabin, który od ponad 20 lat stoi na czele społeczności żydowskiej Ukrainy.

W rozmowie z PAP Azman ocenił, że sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna, a mieszkańcy bohatersko radzą sobie z mrozami, które są niebezpieczne dla życia. Rosja popełnia zbrodnie wojenne i musi za to odpowiedzieć – oświadczył rabin, którego syn zginął na wojnie w 2024 roku, broniąc Ukrainy.

Rabin Mosze Azman: Polacy zdają sobie sprawę, że będą następni

Myślę, że Polacy zdają sobie sprawę, że będą następni, jeśli Ukraina upadnie. Dlatego Ukraina musi przetrwać i wszyscy powinni jej pomagać – zaapelował rabin.