Według Wadephula NATO znajduje się pod presją.

Niemcy: NATO zirytowane wypowiedziami z Waszyngtonu

Istnieje alienacja, irytacja niektórymi wypowiedziami płynącymi z Waszyngtonu. Musimy o tym tutaj wspólnie porozmawiać. Chcemy zdefiniować nasze wspólne mianowniki i znaczenie NATO – powiedział w Monachium w rozmowie z nadawcą publicznym ARD.

Szef niemieckiej dyplomacji nie sprecyzował, których dokładnie wypowiedzi przedstawicieli USA dotyczyła jego ocena.

Spór USA z NATO wokół Grenlandii i wydatków na obronność

Grenlandia, stanowiąca autonomiczną część Królestwa Danii, stała się w styczniu przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, których prezydent Donald Trump deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO. Trump groził nałożeniem ceł karnych na kraje europejskie, które się temu sprzeciwiają. Trump wycofał się na razie ze swoich planów przejęcia wyspy.

Administracja USA regularnie krytykuje ponadto część europejskich członków NATO za zbyt niskie – jej zdaniem – wydatki na obronność.

62. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

Tematem przewodnim rozpoczynającej się w piątek 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, będą zmiany w porządku światowym i kryzys w stosunkach transatlantyckich, a także konflikt z Iranem i wojna na Ukrainie.

Ze Stanów Zjednoczonych ma przybyć ponad 50 członków Kongresu. Na czele amerykańskiej delegacji będzie stał sekretarz stanu Marco Rubio. W ubiegłym roku Amerykanów reprezentował w Monachium wiceprezydent J.D. Vance.

Na tym najważniejszym na świecie spotkaniu ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa międzynarodowego organizatorzy spodziewają się ponad 60 szefów państw i rządów, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W obradach weźmie udział ok. 100 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Z Polski będą premier Donald Tusk i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.