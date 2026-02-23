Moim zdaniem oni (Zachód) powinni powstrzymywać Rosjan, a nie próbować im dogodzić. Bo oni (Rosjanie) i tak będą kłamać. Dbają wyłącznie o siebie i o własne interesy – stwierdził w rozmowie ukraiński prezydent.

Zełenski: Putin już rozpoczął trzecią wojnę światową

Zełenski uważa, że Putin faktycznie rozpoczął już trzecią wojnę światową. Uważałem i nadal uważam, że Putin już rozpoczął tę wojnę. I my powstrzymujemy go przed szerszą, pełnowymiarową III wojną światową. Dziś jesteśmy forpocztą i powstrzymujemy Putina – oświadczył.

Zełenski: Nie dla ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji

Prezydent Ukrainy odrzucił propozycje ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji w zamian za tymczasowe zawieszenie broni. Wyjaśnił, że wycofanie się z pozostałych terytoriów obwodu donieckiego doprowadzi do rozłamu w ukraińskim społeczeństwie i pozostawi setki tysięcy ludzi bez pomocy.

Zełenski: Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje

Zełenski podkreślił, że Ukraina liczy na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA, które powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu, a nie zależeć wyłącznie od osobistego stanowiska konkretnego prezydenta.