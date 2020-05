To, co dzieje się w sprawie Węgier, jest tylko preludium do tego, co może się zdarzyć w przypadku Polski - zaznaczyła europosłanka PiS Beata Kempa, odnosząc się do czwartkowej debaty w PE w sprawie Węgier. Dodała, że raport do którego dotarła, pokazuje, że uderzenie na Polskę może być poważne.

W czwartek wiceszefowa KE Viera Jourova podczas debaty w PE zapowiedziała monitorowanie praworządności na Węgrzech z powodu środków wprowadzonych przez rząd w tym kraju w związku z pandemią. Wskazała również, że w przypadku Węgier uprawnienia nadzwyczajne przyznane w związku z pandemią wydają się szersze niż w innych państwach członkowskich. Reklama Europosłanka PiS Beata Kempa, odnosząc się w piątek w radiu Wnet do debaty w sprawie Węgier, zaznaczyła, że była "niezwykle zdumiona" włączeniem tej kwestii do porządku obrad PE. Dokładnie widać, że elity brukselskie - szczególnie te liberalne, lewicowe i lewackie - żyją w jakiejś odrealnionej bańce, nie widząc, co dzieje się w Europie, na świecie, w poszczególnych państwach - oceniła europosłanka. Bardzo staramy się sobie radzić z niewidzialnym wrogiem, jakim jest wirus, co w Parlamencie Europejskim z uporem maniaka próbuje się wykorzystywać - dodała. Kempa podkreśliła, że zajęcie się sprawą Węgier było dla niej zdumiewające i bolesne, bo - jak dodała - "za chwilę przyjdzie potężne uderzenie na Polskę". Musimy mieć tego świadomość - podkreśliła. "Pierwsze w Europie takie dyktatorskie posunięcie od ustawy Hitlera". Burza na Węgrzech Zobacz również Dodała, że niebawem zostanie ujawniony raport, który może być poważnym atakiem na Polskę. Dokument, do którego treści już dotarłam - dosłownie w ciągu ostatnich godzin - pokazuje, że to uderzenie może być bardzo poważne. Jest tam absolutnie dużo treści, które są treściami nieprawdziwymi - podkreśliła europosłanka. Dopytywana o przykłady z raportu wskazała, że będą to kwestie dotyczące uruchomienia procedury związanej z art. 7. Tutaj zrobiono przegląd wszystkiego, czemu sprzeciwia się niemądrze nasza opozycja, która nie chce, żeby reformowano kraj - powiedziała. Dodała, że chodzi w szczególności o kwestie dotyczące wymiaru sprawiedliwości i wyborów. Kempa zaznaczyła, że przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D) obiecał co prawda, że raport "będzie wyartykułowany po wyborach prezydenckich", ale "wszystko na to wskazuje, że tak się nie stanie". Przyjdzie nam się z tym zmierzyć. To, co się dzieje z Węgrami, to jest tylko preludium do tego, co może zdarzyć się, jeśli idzie o Polskę i czas najwyższy powiedzieć temu pas dlatego, że dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo problemów związanych z zabezpieczeniem bezpieczeństwa zdrowotnego, a przede wszystkim kwestii gospodarczych - wskazała.